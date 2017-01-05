Теракт в сирийском городе Джабль: погибли более 10 человек

05.01.2017 17:58

Количество погибших во время теракта в сирийском городе Джабль возросло до 11 человек, ранения получили не менее 30, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Взрыв прогремел рядом с местным стадионом, теракт устроил смертник за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля.

Директор больницы отметил, что большинство раненых - мирные жители.

Джабль находится в западной провинции Латакия, контролируемой правительственными войсками Сирии.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Источник: from-ua.com.