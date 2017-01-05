Последние новости раздела
- Французский дедушка-спортсмен установил рекорд в 105 лет18:39
- Теракт в сирийском городе Джабль: погибли более 10 человек17:58
- Вещий сон помог жительнице Канады стать богаче на 4 миллиона17:30
- Теракт в Берлине: грузовик-убийца отправится в музей17:15
- Теракт в Багдаде: первые кадры с места трагедии17:02
- Тиллерсон назвал Путина «хулиганом на детской площадке»16:58
- Измир содрогнулся от взрыва16:45
- В Лондоне пассажиром автобуса чуть не стала полицейская лошадь16:43
- З якою метою насправді Путін подружився з Ердоганом15:25
- Елизавета II чуть не погибла от рук собственного охранника15:10
Теракт в сирийском городе Джабль: погибли более 10 человек
05.01.2017 17:58
Количество погибших во время теракта в сирийском городе Джабль возросло до 11 человек, ранения получили не менее 30, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Взрыв прогремел рядом с местным стадионом, теракт устроил смертник за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля.
Директор больницы отметил, что большинство раненых - мирные жители.
Джабль находится в западной провинции Латакия, контролируемой правительственными войсками Сирии.
Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, взрыв, теракт, Сирия
Читайте также:
- Страшные взрывы прогремели в центре столицы и унесли жизни людей (ВИДЕО)
- Ужасный теракт в Афганистане: десятки погибших и раненых (ВИДЕО)
- Украинцу, который взрывал мечети в Великобритании, дали пожизненное
- Очевидцы взрыва в Волгограде: "У людей, выходивших оттуда, на одежде были куски мяса" (ВИДЕО)
- Харьков в панике: в городе взрываются и горят машины (ВИДЕО)
- В Индии взорвана деревня вблизи АЭС
- Боевики не впустили в Донецк луганчан с паспортами «ЛНР»19:05
- Семейный подряд: мать и дочь изготавливали поддельные "водку" и "коньяк" для продажи в Бахмуте18:50
- Главарь боевиков сознался в огромных потерях под Авдеевкой16:08
- У "ДНР" на передових позиціях проти "хунти" воюють порушники15:38
- Донецкий футбольный клуб покинули пятеро игроков14:17
- Фонарь упал на маршрутку с людьми в Мариуполе14:05
- Командование боевиков "перевоспитывает" недовольных отправкой на передовую13:55
- Тука считает, что РФ скоро сама будет арестовывать «добровольцев Донбасса»11:10
- "ЛНР" возобновила обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями орудий и минометов10:25
- В Донецкой области на трассе «Бахмут – Северск» убрали блокпост08:50
- Боевики не впустили в Донецк луганчан с паспортами «ЛНР»19:05
- Семейный подряд: мать и дочь изготавливали поддельные "водку" и "коньяк" для продажи в Бахмуте18:50
- Французский дедушка-спортсмен установил рекорд в 105 лет18:39
- На Киев надвигается шторм: как вести себя при сильном ветре18:25
- Как эксперимент по регулированию цен отразился на украинцах18:17
- Теракт в сирийском городе Джабль: погибли более 10 человек17:58
- Осторожно, птичий грипп: Беларусь отказалась от куриной продукции из Украины17:45
- Вещий сон помог жительнице Канады стать богаче на 4 миллиона17:30
- На свалке под Киевом нашли младенца17:18
- Теракт в Берлине: грузовик-убийца отправится в музей17:15
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Какие нововведения ожидают украинцев с 1 января 2017 года
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Украину уничтожит не Путин: Ярош назвал главную угрозу страны
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление
- Астрологический прогноз для Украины на 2017 год: появится новый политический лидер
- Украине нужно спешить – ситуация складывается не в нашу пользу
- Кобзон считает, что конфликт на Донбассе закончится Третьей мировой