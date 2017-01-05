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Теракт в сирийском городе Джабль: погибли более 10 человек

05.01.2017 17:58
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Теракт в сирийском городе Джабль: погибли более 10 человек

Количество погибших во время теракта в сирийском городе Джабль возросло до 11 человек, ранения получили не менее 30, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Взрыв прогремел рядом с местным стадионом, теракт устроил смертник за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля.

Директор больницы отметил, что большинство раненых - мирные жители.

Джабль находится в западной провинции Латакия, контролируемой правительственными войсками Сирии.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, взрыв, теракт, Сирия
 
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