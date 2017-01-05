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Трамп намерен сделать из России ситуативного союзника
Новоизбранный президент США Дональд Трамп склонен рассматривать Россию как ситуативного партнера, и будет добиваться смягчения санкций в отношении нее, считает политический эксперт Андрей Миселюк.
На сегодняшний день и Россия, и США готовы к снижению уровня конфронтации, возникшего между этими странами за последние годы. Новоизбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации будет добиваться смягчения санкций в отношении России, сделав на нее ставку, как на ситуативного партнера. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, будет пытаться вывести Россию на уровень геополитических игроков первой величины. Об этом Сегодня.ua рассказал директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.
"По состоянию на сегодня выглядит так, что будет смягчение того уровня конфронтации, который был при президенте Обаме, потому что есть ободное желание", – сказал он.
Эксперт отмечает, что Россия будет впредь делать шаги относительно снижения градуса напряжения с США. Трамп, в свою очередь, придерживается позиции, что обвинения в адрес России, в частности, в осуществлении хакерской атаки во время выборов президента Америки, не доказаны. Вступив в должность, он будет пытаться смягчить санкции против России и сломать своеобразное сопротивление членов Республиканской партии, которые явля.тся сторонниками жесткой линии относительно России. Миселюк предполагает, что частично администрации Трампа удастся это сделать, особенно учитывая, что для нового избранного президента США поддержание санкций не является приоритетом.
"Этот вопрос (санкции США в отношении России – Авт.) будет предметом торга. Уже достоверно известно, что Трамп в своей геополитике пытается мыслить, как крупный бизнесмен – вместо геополитических интересов США, каких-то стратегических комбинаций, он будет пытаться оценить, что является выгодным с точки зрения дохода, получения каких-то преференций, – говорит Миселюк, – Такого единого санкционного фронта в отношении России, который был при администрации Обамы и в Европе, уже не будет. Будет такая "большая американская брешь", которую не удастся залатать, поскольку Трамп является сторонником прагматичного компромисса, и он склонен рассматривать Россию как ситуативного партнера, с которым можно договориться, с лидером которой можно найти общий язык и заручиться его поддержкой даже в вопросах торговых войн".
Тем временем Россия будет держать военный конфликт на Донбассе в наполовину замороженном состоянии, ситуативно обостряя или смягчая его, сосредоточившись, при этом, на Сирии, считает Миселюк.
"У нее там есть сферы своих геополитических интересов. Этот вопрос является в центре внимание и региональных игроков – Турции и т.д., – и глобальных, таких как США. И Путин будет пытаться благодаря этому сирийскому рычагу снова вернуться – ему много в чем это уже удалось – в клуб геополитических игроков первой величины, то есть к мнению которых вынуждены прислушиваться США, другие страны", – сказал он.
Напомним, что в октябре 2016 спецслужбы США официально обвинили Россию в кибератаках на американские политические структуры. Позднее ЦРУ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента США.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Россия, США, Донбасс, союз
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