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Ученые обнаружили новый орган в человеческом теле
Открытие должно помочь в исследованиях заболеваний органов брюшной полости; новый орган уже вносят в учебники для студентов-медиков.
В пищеварительной системе человека обнаружили новый орган – брыжейку.
Об этом сообщает научный журнал The Lancet Gastroenterology & Hepatology, передает hromadske.ua.
Ранее ученые считали, что брыжейка состоит из отдельных и разных по типу фрагментов и не является отдельным органом.
Брыжейка представляет собой двойную складку брюшины – оболочки, которая выстилает стенки брюшной полости и окутывает органы в ней. Складка прикрепляет тонкий кишечник в брюшной полости и удерживает все в одном месте.
"В рецензируемой и оцененной другими учеными работе, мы пишем, что в теле человека есть орган, который раньше не признавался как орган", – говорит исследователь из Университетского госпиталя Лимерик (Ирландия), автор научной статьи Дж.Кельвин Коффи.
По его словам, новое открытие должно помочь в исследованиях заболеваний органов брюшной полости, ведь теперь можно будет классифицировать заболевания пищеварительной системы с позиции этого органа.
Новый орган уже вносят в учебники для студентов-медиков, пишет ScienceAlert.
Это означает, что отныне в теле человека официально 79 органов.
Напомни, несколько лет назад исследователи обнаружили ранее неизвестный слой, скрывающийся в человеческом глазу. Орган, получивший название "слой Дуа", является очень тонким, но жестким образованием, толщина которого составляет всего 15 микрон (1 микрон = 0,0000001 метра). Он расположен в задней части роговицы — чувствительной прозрачной ткани, расположенной на передней части глаза человека. Роговица и слой Дуа выполняют взаимодополяющие функции по фокусировке света, попадающего в глаз человека.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Донбасс, орган, тело, открытие, человечество
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