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В Японии на аукционе продали голубого тунца за 16 миллионов гривен (видео)
05.01.2017 13:45
На первом в этом году рыбном аукционе продали тунца-рекордсмена весом 212 килограммов.
В Японии на первом в этом году рыбном аукционе продали голубого тунца весом 212 килограммов. Главный лот ушел с молотка за 634 тысячи долларов — это более 16 миллионов гривен.
Тунца-рекордсмена выловили в водах Тихого океана. Четвертый год подряд счастливым покупателем стал владелец крупной сети ресторанов, в которых подают суши — Киеси Кимура. Он известный игрок на рыбных торгах в Токио. По его словам, рыба оказалась немного дороговата, но он все равно рад этому приобретению.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Донбасс, Япония, аукцион, тунец
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