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В Лондоне пассажиром автобуса чуть не стала полицейская лошадь

05.01.2017 16:43
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В Лондоне пассажиром автобуса чуть не стала полицейская лошадь

Лошадь, пытавшаяся на днях сесть в лондонский автобус, не на шутку изумила проходившего мимо гостя британской столицы, передает 112 со ссылкой на ВВС.

Мэр главного города острова Джерси Саймон Кроуфорд рассказал, как, гуляя по Лондону он заблудился и оказался на Аппер-стрит в районе Излингтон на севере Лондона, как вдруг увидел "весьма странную сцену", а именно: лошадь пыталась зайти в автобус.

Кроуфорд смог не только стать очевидцем столь необычной сцены, но и запечатлеть ее для широкой общественности.

Как выяснилось, офицер конной полиции Дэн Смит просто-напросто оказывал помощь мужчине в обычном рейсовом автобусе, которому внезапно стало плохо, а его конь Инвиктор решил не отставать.

Как выразился представитель столичной полиции, Инвиктор продемонстрировал, что он - надежный член команды.

Конная полиция ежедневно патрулирует улицы Лондона и отвечает на вызовы, как любое другое полицейское подразделение.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, Лондон, автобус, полиция, лошадь
 
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