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В России продают «сладкого Трампа»

05.01.2017 07:03
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В России продают «сладкого Трампа»

В России компания "Тула продукт" начала выпускать сахар, на упаковке которого изображен новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщается на сайте производителя.

Издание "Свежая газета" сообщает, что такой сахар уже продается в оккупированном Россией Крыму, в частности, в Симферополе.

"Мы болели за Дональда Трампа и рады, что он победил. Мы намерены передать господину Трампу несколько пачек этого сахара в надежде, что во время его президентства отношения между нашими странами станут слаще", — заявил генеральный директор компании Сергей Силаев.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Россия, Донбасс, Тула, сахар
 
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