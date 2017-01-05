Последние новости раздела
- В России продают «сладкого Трампа»07:03
- Пенс назвал первое решение Трампа на посту президента США06:45
- В ресторане Стамбула произошла очередная стрельба22:05
- Жену Трампа сравнили с Евой Браун20:20
- Какими будут первые шаги Трампа на посту президента19:35
- Крушение поезда в Нью-Йорке: названа причина19:28
- Минимальная зарплата: некоторым ее подняли до 20 тыс.18:57
- Россиян заподозрили в совершении стамбульского теракта18:15
- Россия может подвести Трампа под импичмент17:41
- Нездоровый юмор или акт мести: в Германии мужчину замуровали в доме17:27
В России продают «сладкого Трампа»
05.01.2017 07:03
В России компания "Тула продукт" начала выпускать сахар, на упаковке которого изображен новоизбранный президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщается на сайте производителя.
Издание "Свежая газета" сообщает, что такой сахар уже продается в оккупированном Россией Крыму, в частности, в Симферополе.
"Мы болели за Дональда Трампа и рады, что он победил. Мы намерены передать господину Трампу несколько пачек этого сахара в надежде, что во время его президентства отношения между нашими странами станут слаще", — заявил генеральный директор компании Сергей Силаев.
Источник: from-ua.com.
Теги: Россия, Донбасс, Тула, сахар
Читайте также:
- Почему началась война России против Украины
- Янукович и Медведев в Донецке поговорят о газе
- Столкнувшийся с грузовиком донецкий поезд продолжил движение
- Знаменитый политик женился на 29-летней телеведущей (ФОТО)
- В Донецке и Нижнем Новгороде откроются генконсульства России и Украины
- Мнение: "Значительная часть украинского общества не поддерживает распил Украины под аккомпонемент фальшивых мантр о мире на Донбассе"
- АТОшники будут раньше выходить на пенсию22:20
- Военный эксперт Игорь Романенко: «Путин сдаст фейковые «республики» уже в 2017 году»21:20
- Сводка: оккупанты обстреляли Троицкое и Зайцево из 120-мм и 82-мм минометов. ВИДЕО20:50
- Жебривский хочет строить в Донбассе настоящую Украину20:30
- Жители освобожденного Новолуганского вызывают полицию... в "ДНР"18:45
- Боевики не хотят умирать за «русский мир»14:15
- Снаряды, мины, гранатометы: в зоне АТО обнаружен схрон с тоннами боеприпасов. 14:02
- У "ЛНР" бойовик під час майстрування петарди залишився без очей12:52
- Надежда Савченко тайно побывала в Мариуполе11:42
- Еще одна трагедия под Светлодарской дугой11:05
- В России продают «сладкого Трампа»07:03
- Пенс назвал первое решение Трампа на посту президента США06:45
- Муждабаев о том, когда россияне станут более сострадательными к украинцам22:48
- АТОшники будут раньше выходить на пенсию22:20
- В ресторане Стамбула произошла очередная стрельба22:05
- "Динамо" в Испании сыграет с китайским "Тяньцзинь Тэда"21:48
- Дело Пашинского: через день после инцидента нардеп покинул страну21:35
- Военный эксперт Игорь Романенко: «Путин сдаст фейковые «республики» уже в 2017 году»21:20
- Сводка: оккупанты обстреляли Троицкое и Зайцево из 120-мм и 82-мм минометов. ВИДЕО20:50
- Жебривский хочет строить в Донбассе настоящую Украину20:30
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Какие нововведения ожидают украинцев с 1 января 2017 года
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление
- Украине нужно спешить – ситуация складывается не в нашу пользу
- Астрологический прогноз для Украины на 2017 год: появится новый политический лидер
- Лозунги Плотницкого, элитные корпоративы и нищета - оккупированный Луганск встретил Новый год
- Ситуация на блокпостах Донбасса - информация от очевидцев