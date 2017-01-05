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В России вспыхнул пожар на газонефтяной скважине
В Оренбургской области РФ в четверг, 5 января, загорелась газонефтяная скважина.
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
«В 08:42 (время местное, 05:42 по Киеву) произошло возгорание газонефтяной скважины в 18 км от с. Грачевка. Погибших, пострадавших нет. Угрозы населенному пункту нет» — проинформировали в пресс-службе.
Ликвидацией пожара занимаются 56 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС 31 человек и 9 единиц техники.
«Сил и средств достаточно», — отметили в МЧС.
Тушение возгорания продолжается. Другие подробности, в том числе и о собственнике горящей скважины, не сообщаются.
Напомним, ночью 4 января в Москве на Варшавском шоссе вблизи Южного Бутово огонь охватил одноэтажное здание склада. Площадь пожара достигала 1000 квадратных метров.
Источник: politeka.net.
Теги: Россия, Донбасс, нефть, пожар, скважина
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