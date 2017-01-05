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Вещий сон помог жительнице Канады стать богаче на 4 миллиона

05.01.2017 17:30
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Вещий сон помог жительнице Канады стать богаче на 4 миллиона

Жительница Канады выиграла в лотерею почти 4 миллиона долларов США, и женщина утверждает, что этого бы никогда не произошло, если бы не вещий сон, который приснился ей в 1989 году, информирует replyua.net со ссылкой на ВВС. 

Ольга Бено живет в маленьком городе Истерн Пасседж, в провинции Новая Шотландия, и недавно ей улыбнулась удача – женщина выиграла в лотерею 5,3 миллионов канадских долларов. Бено рассказала, что в 1989 году во сне она увидела комбинацию цифр, и с тех пор регулярно покупала лотерейные билеты и отмечала в них цифры из своего сна. «27 лет я помнила цифры наизусть, и последний раз, когда я смотрела лотерею по телевизору, мне показалось, что на экране были те самые цифры, но я не успела их разобрать из-за проблем со зрением», заявила канадка.

На следующий день она увидела эту комбинацию в газете и сразу позвонила сестре, однако та не поверила в огромный выигрыш. Деньги Бено потратит на новый дом – около десяти лет назад женщина продала все, что было, чтобы оплатить лечение рака. 

 

Источник: replyua.net.



Теги: Донбасс, Канада, сон, миллионы
 
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