- Пономарь: Подруга Путина осталась без кредитов09:55
- Запахло «фрекситом»: Ле Пен сделала громкое заявление09:45
- 50-летняя Джанет Джексон впервые стала мамой08:10
- Бездомному бросили монету стоимостью $12 тыcяч07:50
- В России продают «сладкого Трампа»07:03
- Пенс назвал первое решение Трампа на посту президента США06:45
- В ресторане Стамбула произошла очередная стрельба22:05
- Жену Трампа сравнили с Евой Браун20:20
- Какими будут первые шаги Трампа на посту президента19:35
- Крушение поезда в Нью-Йорке: названа причина19:28
Запахло «фрекситом»: Ле Пен сделала громкое заявление
Марин Ле Пен пообещала всем французам, что в случае ее победы на президентских выборах Франция выйдет из еврозоны – страна откажется от евро и перейдет к своей прежней валюте франку.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, лидер «Национального фронта» считает, что всем странам еврозоны необходимо отказаться от единой валюты и вернуться к системе валютной корзины ЭКЮ, которая существовала до введения в Европе евро.
«ЭКЮ прекрасно существовала параллельно со всеми национальными валютами стран, входящих в еврозону. Существование национальных валют параллельно с общей валютой Европы никак не будет влиять на жизнь французов», заявила кандидат в президент.
Один из советников Ле Пен уже пояснил, что возвращение ЭКЮ, а также французской национальной валюты франка будет обсуждаться сразу после победы лидера «Национального фронта» на выборах президента Франции.
Напомним, что на выборах в местные органы власти, прошедших в декабре, партия Ле Пен получила 27 процентов голосов избирателей, и у этого скандального политика высокие шансы на победу в президентских выборах.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, евро, Франция, француз
- Рисунок Леонардо да Винчи стоимостью 15 миллионов евро нашелся у французского пенсионера
- Русские, уходите: во Франции запретили употреблять алкоголь на матчах Евро-2016
- Чемпионка мира Екатерина Лагно: Я не чувствую себя во Франции "своей"
- 7 ноября. Донецкая ровесница революции: "Больше всего на свете боюсь войны"
- Лидеры Украины, Франции и Германии выступили за продолжение взаимодействия в "нормандском формате"
- Украинцы опередили россиян и французов в рейтинге ФИФА
- В Донецкой области на трассе «Бахмут – Северск» убрали блокпост08:50
- Может «прилететь» в любой момент: защитники Новозвановки об обстрелах российской артиллерии. ВИДЕО08:42
- АТОшники будут раньше выходить на пенсию22:20
- Военный эксперт Игорь Романенко: «Путин сдаст фейковые «республики» уже в 2017 году»21:20
- Сводка: оккупанты обстреляли Троицкое и Зайцево из 120-мм и 82-мм минометов. ВИДЕО20:50
- Жебривский хочет строить в Донбассе настоящую Украину20:30
- Жители освобожденного Новолуганского вызывают полицию... в "ДНР"18:45
- Боевики не хотят умирать за «русский мир»14:15
- Снаряды, мины, гранатометы: в зоне АТО обнаружен схрон с тоннами боеприпасов. 14:02
- У "ЛНР" бойовик під час майстрування петарди залишився без очей12:52
- Пономарь: Подруга Путина осталась без кредитов09:55
- Запахло «фрекситом»: Ле Пен сделала громкое заявление09:45
- В Украине появится дешевое топливо09:40
- У Порошенко ответили на скандальную статью Пинчука09:32
- Пенсии-2017: кто останется без повышения09:18
- Погода в Украине станет снежной и ветренной09:10
- В Донецкой области на трассе «Бахмут – Северск» убрали блокпост08:50
- Может «прилететь» в любой момент: защитники Новозвановки об обстрелах российской артиллерии. ВИДЕО08:42
- В Кабмине раскрыли зарплату Гройсмана и не только 08:30
- 50-летняя Джанет Джексон впервые стала мамой08:10
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Какие нововведения ожидают украинцев с 1 января 2017 года
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление
- Украине нужно спешить – ситуация складывается не в нашу пользу
- Астрологический прогноз для Украины на 2017 год: появится новый политический лидер
- Украину уничтожит не Путин: Ярош назвал главную угрозу страны
- Лозунги Плотницкого, элитные корпоративы и нищета - оккупированный Луганск встретил Новый год