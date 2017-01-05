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Запахло «фрекситом»: Ле Пен сделала громкое заявление

05.01.2017 09:45
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Запахло «фрекситом»: Ле Пен сделала громкое заявление

Марин Ле Пен пообещала всем французам, что в случае ее победы на президентских выборах Франция выйдет из еврозоны – страна откажется от евро и перейдет к своей прежней валюте франку.

Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, лидер «Национального фронта» считает, что всем странам еврозоны необходимо отказаться от единой валюты и вернуться к системе валютной корзины ЭКЮ, которая существовала до введения в Европе евро.

«ЭКЮ прекрасно существовала параллельно со всеми национальными валютами стран, входящих в еврозону. Существование национальных валют параллельно с общей валютой Европы никак не будет влиять на жизнь французов», заявила кандидат в президент.

Один из советников Ле Пен уже пояснил, что возвращение ЭКЮ, а также французской национальной валюты франка будет обсуждаться сразу после победы лидера «Национального фронта» на выборах президента Франции.

Напомним, что на выборах в местные органы власти, прошедших в декабре, партия Ле Пен получила 27 процентов голосов избирателей, и у этого скандального политика высокие шансы на победу в президентских выборах.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, евро, Франция, француз
 
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