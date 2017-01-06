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Акции российских компаний на биржах стали резко падать в цене из-за доклада разведки США о кибератаках Кремля
Биржевые инвестиционные фонды, торгующие акциями российских компаний, стали нести потери из-за начала распродажи ценных бумаг в их портфелях после заявления Национальной разведки США о вмешательстве России в выборы американского президента, пишет MarketWatch. Новость передает tvrain.ru.
По данным издания, активы фонда VanEck Vectors Russia ETF подешевели на 1,4%. За 5 января фонд продал 5,6 миллиона акций, при этом в среднем за 30 дней он продает около 11,7 миллиона акций. Кроме того, активы iShares MSCI Russia Capped ETF потеряли в цене 1,19%, а фонд Direxion Daily Russia Bull 3x Shares потерял на российских акциях 3%.
Директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер 5 января заявил, что на следующей неделе будет опубликован доклад, раскрывающий причины, по которым президент России Владимир Путин решил вмешаться в американские выборы.
Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм также заявил, что США введут новые санкции против России в связи с хакерскими атаками.
В конце декабря США ввели новые санкции в отношении России из-за предполагаемого вмешательства российских хакеров и спецслужб в выборы американского президента. Под санкции попали шесть человек и пять организаций, в том числе ФСБ и ГРУ. Администрация президента Барака Обамы также выслала 35 дипломатов и закрыла две загородных резиденции российского посольства в Нью-Йорке и Мэриленде.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконными новые санкции из-за хакерских атак. Он также добавил, что обвинения в адрес российской стороны являются беспочвенными.
Фото: https://tvrain.ru/
Теги: Россия, США, Донбасс, выборы, цена, акции, падение, хакеры
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