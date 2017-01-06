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Дети немецкого острова Лангеоог оказались владельцами неожиданных сокровищ, которые подарил им шторм
06.01.2017 07:19
Побережье немецкого острова Лангеоог в Северном море оказалось усыпанным пластмассовым детским конструктором и пластиковыми яйцами (киндер-сюрпризами), сообщает zn.ua.
Они оказались на берегу после того, как контейнер с игрушками шторм смыл с проходящего мимо датского судна, сообшает издание "Новое время" со ссылкой на немецкое агентство NDR. Внутри каждого пластикововго яйца оказались игрушки и инструкции на русском языке. Теперь 500-метровый пляж, который усыпан игрушками, необходимо быстро очистить от пластмассы, так как следующим штормом ее может унести назад в море.
Власти острова приняли решение привлечь к сборам неожиданных сокровищ местный детский сад.
Фото: zn.ua/
Теги: Донбасс, игрушки, море, киндер-сюрприз, остров, Северное море
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