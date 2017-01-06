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Национальную разведку США возглавит сенатор, которому Кремль запретил въезд в РФ
Новый американский президент Дональд Трамп на пост главы национальной разведки выдвинул бывшего сенатора от штата Индиана Дэниела Коутса, известного своими антироссийскими взглядами, сообщает dialog.ua.
Известно, что 73-летний Коутс более 10 лет занимал пост сенатора Индианы, а до этого он четыре срока проработал в палате представителей. В период президентства Джорджа Буша-младшего Коутс занимал должность посла США в Германии. Кроме того, он входил в комитет сената по разведке.
При этом такой выбор Трампа вызвал шок у россиян. Российские СМИ в негативном ключе подали новость о решении новоизбранного президента США назначить директором национальной разведки Коутса. Издание «Российский диалог» выпустило новость с таким заголовком: «Нацразведку США с подачи Трампа возглавит республиканский сенатор-русофоб».
Отмечается, что Коутс, будучи сенатором Индианы, инициировал прекращение сотрудничества США с «Рособоронэкспортом». В 2014 году он заявлял, что Россию нужно дисквалифицировать на Чемпионате мира по футболу в Бразилии из-за агрессии Кремля на Донбассе.
Сообщается, что в марте 2016 года Россия включила Коутса в список конгрессменов и сотрудников Белого дома, которым запрещен въезд в страну в ответ на санкции США, принятые после аннексии Крыма. Коутс с иронией прокомментировал этот шаг, заявив, что крайне разочарован тем, что теперь не сможет отвезти свою семью на отдых в Сибирь.
Фото: www.dialog.ua/
Теги: США, Донбасс, разведка, назначение, трамплин
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