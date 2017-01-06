Немецкий остров засыпало "киндер-сюрпризами"

06.01.2017 15:45

Побережье немецкого острова Лангеоог засыпало разноцветными пластиковыми яйцами от "киндер-сюрпризов", сообщает Обозреватель.

Причиной этого стал шторм, во время которого грузовой корабль и потерял контейнер с "киндерами". Кроме того, на побережье теперь можно найти и игрушки LEGO.

Власти острова заявили, что пластмассу необходимо немедленно собрать, чтобы ее не унесло в море. К сбору игрушек привлекли воспитанников детского сада.