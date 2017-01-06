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Операция «Атлантическая решимость: в Европу прибыла американская военная техника для сдерживания агрессии Кремля
В Германию в пятницу, 6 января, на военно-транспортных кораблях США доставлены американские танки, самоходные гаубицы и сотни боевых машин различного назначения. Военная техника направляется в страны Восточной Европы для усиления «сил сдерживания» НАТО на случай возможной агрессии со стороны России. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на агентство Associated Press.
Около трех с половиной тысяч военнослужащих 4-й пехотной дивизии, дислоцирующейся в Форт-Карсоне (штат Колорадо), в ближайшие две недели присоединятся, вместе с прибывшей военной техникой, к войскам, уже находящимся в Европе. Пополнение американских войск в Европе означает начало новой фазы операции «Атлантическая решимость», которая предусматривает присутствие боевых частей бронетанковой бригады в Европе.
Фото: ru.krymr.com/
Теги: Россия, США, Донбасс, Германия, агрессия, военная техника
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