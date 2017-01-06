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Папа римський привітав християн східного обряду з Різдвом
Папа Франциск побажав православним, що живуть за Юліанським календарем, світла й миру з нагоди Різдва. Як повідомляє Радіо Ватикану, він звернувся з промовою до паломників після проказування молитви «Ангел Господній», що відбулося на площі Святого Петра у Ватикані 6 січня з нагоди урочистості Богоявлення Господнього.
«Завтра християнські спільноти сходу, які дотримуються Юліанського календаря, відзначатимуть святе Різдво. В дусі братерської радості бажаю, аби нове народження Господа Ісуса наповнило їх світлом і миром», – сказав Папа Франциск.
Як відомо, сьогодні весь православний світ, який живе за Юліанським календарем, відзначає Святвечір, або Багату кутю. Цього дня завершується Пилипівський, або Різдвяний піст. На столі має бути 12 пісних страв, на честь 12-ти апостолів. Обов'язковими на передріздвяній вечері має бути кутя та узвар. Постують далеко не всі українці, але накривати на стіл 12 пісних страв на Святвечір вже стало традицією для всієї України.
Фото: www.unian.ua/
Теги: Донбасс, праздник, Рождество, Папа римский
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- Школярі з Луганської області відсвяткують Різдво на Тернопільщині 17:47
- Папа римський привітав християн східного обряду з Різдвом16:50
- На Рождество в Мариуполе пройдут концерты и дискотеки 16:43
- "Идеолог ДНР" возмутился фанфаронством донецкого "министра" Ташкента16:35
- В "армии ДНР" нарастает возмущение: боевикам не выдали зарплату даже за декабрь16:19
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