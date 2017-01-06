- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Национальную разведку США возглавит сенатор, которому Кремль запретил въезд в РФ09:13
- Сегодня у православных и греко-католиков окончание поста и празднование Сочельника08:41
- Акции российских компаний на биржах стали резко падать в цене из-за доклада разведки США о кибератаках Кремля08:17
- Дети немецкого острова Лангеоог оказались владельцами неожиданных сокровищ, которые подарил им шторм07:19
- Маккейн: каждый американец должен знать об угрозах со стороны России22:47
- Попытка переворота в Турции: готовятся масштабные аресты22:38
- Почему Клинтон проиграла Трампу: версия WikiLeaks22:15
- Конец для Путина: почему не будет сближения РФ и США21:38
- Берлинский террорист пользовался 14 именами20:35
После падения режима Путина границы России могут измениться - мнение
Существует очень высокая вероятность того, что после падения диктатуры Владимира Путина изменятся географические границы РФ. Такое мнение высказал российский оппозиционер Гарри Каспаров, пишет "Апостроф".
Он подчеркнул, что вероятность распада РФ возрастает с каждым месяцем президентства Путина.
"Порядка 75% процентов населения России живет к западу от Урала. Даже если говорить про Сибирь и Дальний восток, Россия – это европейская цивилизация", - говорит политик, отмечая, что в Европе существует определенный набор правил, которых нужно придерживаться.
При этом Каспаров считает, что "работа по развращению российского общества, которая началась еще при позднем Ельцине и набрала обороты уже при Путине, делает процесс европеизации тяжелым".
По его словам, действие кремлевской пропаганды в РФ уменьшает шансы на то, что Россия превратится в страну европейского типа: "Европейство означает не только экономические формы взаимодействия между какими-то субъектами, но это и база законов, обязательных к исполнению".
Каспаров подчеркнул, что "на сегодняшний день, российское общество поражено различными имперскими вирусами, такими как "крымнашизм". "Аннексия Крыма, агрессивные действия режима на востоке Украины и в Сирии, презрительное отношение ко всему миру, создает у россиян ложное представление об ориентирах", - говорит политик. Он отмечает, что сейчас РФ паразитирует на мировой экономической системе и для исправления этой ситуации необходима шоковая терапия.
Оппозиционер говорит, что российское общество "тяжело больно". "Выход из этого наркотического похмелья не будет легким. Не надо обманывать людей. Для того, чтобы в России прошли нормальные выборы, необходимо выйти из похмелья, выбить дурь из головы. И говорить сейчас, до лечения, о какой-то европейской трансформации бессмысленно", - резюмировал Каспаров.
Фото: 112.ua/
Теги: Россия, Донбасс, гранит, распаривание
- Предприятие Ахметова выполняет крупный заказ Кремля в счет погашения долга
- Битва за Донбасс: нужно продержаться четыре месяца
- У Ахметова уклоняются от прямого ответа о сотрудничестве с российскими оккупантами
- Фонд Марии Гайдар- будущего зама Саакашвили- собираются лишить президентского гранта
- Ахметов ведет секретные переговоры с Кремлем. Что ожидает Донбасс?
- Россия увеличит зарплату боевикам-"контрактникам", добровольцы с казаками - за бортом, - ИС
- На КПВВ "Майорск" пограничники задержали контрабандиста с партией сигарет11:11
- "В Одессе свирепствует кровавая хунта, а в Донецке — торжество свободы" - журналист с иронией рассказал о праздниках в Украине и "ДНР"11:07
- В центре Зайцево снаряд попал в частный дом10:36
- В оккупированном Донецке из-за ночных обстрелов поврежден жилой дом10:30
- В Константиновке полиция разоблачила оборотня в погонах, который "подрабатывал" на блокпосту боевиков10:04
- С начала суток боевики уже 7 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО09:47
- Назад в СССР - в Донецке открыли кафе "Коба"09:29
- На блокпостах Донбасса снова скопились автомобильные очереди09:19
- В оккупированной Макеевке будет играть мелодия Кремлевских курантов и "Спят курганы темные"09:08
- Дончане сообщают о задержании на улице и обысках08:32
- После падения режима Путина границы России могут измениться - мнение11:47
- Создана наклейка на смартфон, увеличивающая время работы от аккумулятора11:35
- Курс валют на 6 января: доллар и евро стали дешевле11:25
- На КПВВ "Майорск" пограничники задержали контрабандиста с партией сигарет11:11
- "В Одессе свирепствует кровавая хунта, а в Донецке — торжество свободы" - журналист с иронией рассказал о праздниках в Украине и "ДНР"11:07
- Американские ученые доказали вред вегетарианства10:45
- В центре Зайцево снаряд попал в частный дом10:36
- В оккупированном Донецке из-за ночных обстрелов поврежден жилой дом10:30
- Представлен первый в мире ноутбук с тремя дисплеями10:15
- В Украине бесследно исчезла часть снесенных памятников Ленину10:15
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Украину уничтожит не Путин: Ярош назвал главную угрозу страны
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко
- Кобзон считает, что конфликт на Донбассе закончится Третьей мировой
- Астрологический прогноз для Украины на 2017 год: появится новый политический лидер
- Украине нужно спешить – ситуация складывается не в нашу пользу
- Фарион дала совет бойцам, что делать с москалями. ВИДЕО
- Восточный гороскоп на 2017 год: Крыс ждет повышение в карьере, а Драконов – успех
- Надежда Савченко тайно побывала в Мариуполе
- ТОП-5 вещей, которые украинцы больше не смогут купить за «наличку»