После падения режима Путина границы России могут измениться - мнение

06.01.2017 11:47

Существует очень высокая вероятность того, что после падения диктатуры Владимира Путина изменятся географические границы РФ. Такое мнение высказал российский оппозиционер Гарри Каспаров, пишет "Апостроф".

Он подчеркнул, что вероятность распада РФ возрастает с каждым месяцем президентства Путина.

"Порядка 75% процентов населения России живет к западу от Урала. Даже если говорить про Сибирь и Дальний восток, Россия – это европейская цивилизация", - говорит политик, отмечая, что в Европе существует определенный набор правил, которых нужно придерживаться.

При этом Каспаров считает, что "работа по развращению российского общества, которая началась еще при позднем Ельцине и набрала обороты уже при Путине, делает процесс европеизации тяжелым".

По его словам, действие кремлевской пропаганды в РФ уменьшает шансы на то, что Россия превратится в страну европейского типа: "Европейство означает не только экономические формы взаимодействия между какими-то субъектами, но это и база законов, обязательных к исполнению".

Каспаров подчеркнул, что "на сегодняшний день, российское общество поражено различными имперскими вирусами, такими как "крымнашизм". "Аннексия Крыма, агрессивные действия режима на востоке Украины и в Сирии, презрительное отношение ко всему миру, создает у россиян ложное представление об ориентирах", - говорит политик. Он отмечает, что сейчас РФ паразитирует на мировой экономической системе и для исправления этой ситуации необходима шоковая терапия.

Оппозиционер говорит, что российское общество "тяжело больно". "Выход из этого наркотического похмелья не будет легким. Не надо обманывать людей. Для того, чтобы в России прошли нормальные выборы, необходимо выйти из похмелья, выбить дурь из головы. И говорить сейчас, до лечения, о какой-то европейской трансформации бессмысленно", - резюмировал Каспаров.