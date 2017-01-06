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Потренировались без ущерба для бюджета и домой - Кремль сокращает военное присутствие в Сирии

06.01.2017 12:55
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Потренировались без ущерба для бюджета и домой - Кремль сокращает военное присутствие в Сирии

Россия начинает сокращать свое военное присутствие в Сирии. Первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, заявил начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов, пишет bbc.com.

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", - цитирует его агентство "РИА Новости".

Он отметил, что корабельная авианосная группа выполнила свои задачи - в частности, совместно с сирийскими силами была создана единая система противовоздушной обороны.

По данным ООН, стороны в основном придерживаются соглашения по прекращению огня в Сирии.

Российские бомбардировщики наносили мощные авиаудары по силам антиправительственных повстанцев.


Фото: www.bbc.com/

Теги: Россия, Донбасс, войска, сокращение, Сирия
 
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