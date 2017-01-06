Сегодня президент Обама устраивает прощальную вечеринку в Белом доме

06.01.2017 21:00

Сегодня, 6 января, в резиденции президента США состоится прощальная вечеринка Барака Обамы, сообщает DW. Список гостей обнародовало одно из ведущих изданий США The Washington Post.

Среди приглашенных значатся в основном звезды шоу-бизнеса, друзья Барака Обамы.

Все они сегодня, 6 января, станут участниками прощальной вечеринки, устроенной Обамой, который покидает свой пост президента США.

Кроме звезд, известных ведущих, на вечеринке будут спонсоры избирательных кампаний Обамы. В списке певица Веуопсе, дважды выстувшая на инаугурациях Обамы, Стиви Уандер, Usher, актеры Сэмюэл Л. Джексон, Брэдли Купер, режиссеры Джордж Лукас и Джей-Джей Абрамс.

Кроме них, среди приглашенных будут Гейл Кинг и Опра Уинфри и др.

Прощальная вечеринка пройдет сегодня в резиденции президента США, уже в будущий вторник, 10 января, Барак Обама произнесет свое последнее прощальное обращение к нации. А 20 января будет последним днем, когда официально завершатся полномочия Барака Обамы на посту президента США.





