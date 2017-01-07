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Европа страдает от небывалых морозов, гибнут люди
Сильные морозы становятся причиной человеческих жертв в странах Европы.
Как сообщает Politeka со ссылкой на AFP, жертвами сильного похолодания в Польше за последние двое суток стали десять человек. Семь человек скончалось в пятницу, еще три жертвы были обнаружены в субботу.
Синоптики прогнозируют, что в субботу температура в ряде регионов опустится до минус 14 градусов. Полиция призывает население оказывать помощь людям, подверженным риску переохлаждения, особенно бездомным. Власти опасаются, что число жертв морозов может возрасти.
Как сообщает телеканал Rai News 24, также семь человек стали жертвами похолодания в Италии.
В частности, в субботу в одном из заброшенных зданий на южной окраине Милана обнаружено тело 66-летнего бездомного поляка, умершего от переохлаждения. Еще один бездомный (49-летний выходец из Румынии) найден мертвым в сицилийском городе Мессина.
Арктический циклон принес морозы и снегопады на всю территорию страны, особенно на адриатическое побережье и в горы центральной Италии. Закрыты для движения многие автострады, с большими опозданиями ходят поезда. Затруднен доступ в районы, пострадавшие от землетрясения в прошлом году.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, Европа, мороз
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