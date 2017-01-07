Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Южная Корея экстренно создает спецотряд для убийства глав КНДР

07.01.2017 11:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Южная Корея экстренно создает спецотряд для убийства глав КНДР

Министерство обороны Южной Кореи работает над созданием специального отряда для уничтожения руководства КНДР.

Об этом пишет Politeka по информации CNN

Изначально планировалось завершить работу над бригадой в 2019 году, однако в срочном порядке было принято решение о завершении создания спецотряда к концу этого года. Сообщается, что КНДР намерена провести новые ядерные и ракетные испытания в 2017 году, не смотря на санкции и введенные ограничения.

Напомним, войска Южной Кореи готовы в случае угрозы войны с КНДР ликвидировать ее лидера Ким Чен Ына.

Как писала Politeka, избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о последнем этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты.

1 января Ким Чен Ын выступил с заявлением, что Северная Корея вышла на финальный этап разработки межконтинентальных баллистических ракет.

 

Источник: politeka.net.



Теги: Донбасс, Южная Корея, КНДР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх