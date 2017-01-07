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Южная Корея экстренно создает спецотряд для убийства глав КНДР
Министерство обороны Южной Кореи работает над созданием специального отряда для уничтожения руководства КНДР.
Об этом пишет Politeka по информации CNN.
Изначально планировалось завершить работу над бригадой в 2019 году, однако в срочном порядке было принято решение о завершении создания спецотряда к концу этого года. Сообщается, что КНДР намерена провести новые ядерные и ракетные испытания в 2017 году, не смотря на санкции и введенные ограничения.
Напомним, войска Южной Кореи готовы в случае угрозы войны с КНДР ликвидировать ее лидера Ким Чен Ына.
Как писала Politeka, избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о последнем этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты.
1 января Ким Чен Ын выступил с заявлением, что Северная Корея вышла на финальный этап разработки межконтинентальных баллистических ракет.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, Южная Корея, КНДР
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