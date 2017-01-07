Южная Корея экстренно создает спецотряд для убийства глав КНДР

07.01.2017 11:12

Министерство обороны Южной Кореи работает над созданием специального отряда для уничтожения руководства КНДР.

Об этом пишет Politeka по информации CNN.

Изначально планировалось завершить работу над бригадой в 2019 году, однако в срочном порядке было принято решение о завершении создания спецотряда к концу этого года. Сообщается, что КНДР намерена провести новые ядерные и ракетные испытания в 2017 году, не смотря на санкции и введенные ограничения.

Напомним, войска Южной Кореи готовы в случае угрозы войны с КНДР ликвидировать ее лидера Ким Чен Ына.

Как писала Politeka, избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о последнем этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты.

1 января Ким Чен Ын выступил с заявлением, что Северная Корея вышла на финальный этап разработки межконтинентальных баллистических ракет.

Источник: politeka.net.