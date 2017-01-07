Китайцы с помощью одеял «спасли» дорогу от непогоды

07.01.2017 09:48

В Китае строители покрыли дорогу более чем 100 одеялами, чтобы сохранить тепло в холодную погоду и обеспечить прочность бетона.

Об этом передает Politeka по информации People’s Daily Online.

Разноцветная ватные одеяла разместили на новом участке дороги в провинции Шаньдун в среду, 4 января.

Они заняли около 200 тысяч квадратных метров.

Как писала Politeka, недавно жители Николаева пожаловались на ремонт внутриквартальных дорог, который делали в дождь и снег. Возмущенные активисты начали бить тревогу и рассказали, что ремонт дорог в непогоду только ухудшил их состояния.

Напомним, в Украине недавно приняли закон, согласно которому за ремонтом и строительством украинских дорог будут обязательно смотреть международные наблюдатели.

К основным обязанности смотрящих будет входить: контроль качества и объемов выполненных работ; входной и операционный контроль материалов, изделий и конструкций, используемых при дорожных работах; контроль за устранением подрядчиком дефектов и тому подобное.

Источник: politeka.net.