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Китайцы с помощью одеял «спасли» дорогу от непогоды
В Китае строители покрыли дорогу более чем 100 одеялами, чтобы сохранить тепло в холодную погоду и обеспечить прочность бетона.
Об этом передает Politeka по информации People’s Daily Online.
Разноцветная ватные одеяла разместили на новом участке дороги в провинции Шаньдун в среду, 4 января.
Они заняли около 200 тысяч квадратных метров.
Как писала Politeka, недавно жители Николаева пожаловались на ремонт внутриквартальных дорог, который делали в дождь и снег. Возмущенные активисты начали бить тревогу и рассказали, что ремонт дорог в непогоду только ухудшил их состояния.
Напомним, в Украине недавно приняли закон, согласно которому за ремонтом и строительством украинских дорог будут обязательно смотреть международные наблюдатели.
К основным обязанности смотрящих будет входить: контроль качества и объемов выполненных работ; входной и операционный контроль материалов, изделий и конструкций, используемых при дорожных работах; контроль за устранением подрядчиком дефектов и тому подобное.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, Китай, непогода, дорога, одеяло
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