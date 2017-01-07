Клинтон может занять высокий пост в США

07.01.2017 08:12

Хилари Клинтон, проигравшая президентскую кампанию в США кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу, планирует принять участие в выборах мэра Нью-Йорка.

Об этом сообщает Politeka по информации New York Daily News.

Газета со ссылкой на свои источники сообщает, что в разговоре с высокопоставленным представителем Демократической партии Клинтон допустила возможность того, что может выдвинуть свою кандидатуру этот пост.

Издание уточняет, что к этому ее призывают демократы. При этом отмечается, что в ходе минувшей президентской гонки отношения нынешнего мэра Нью-Йорка Билла де Блазио и Хиллари Клинтон достигли напряжения, после того как он отказался поддержать ее как кандидата в президенты.

Срок Билла де Блазио в качестве хозяина Нью-Йорка заканчивается в конце текущего года.

Как писала Politeka, недавно WikiLeaks озвучил версию проигрыша Клинтон на президентских выборах в США.

Источник: politeka.net.