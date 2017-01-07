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Клинтон может занять высокий пост в США
Хилари Клинтон, проигравшая президентскую кампанию в США кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу, планирует принять участие в выборах мэра Нью-Йорка.
Об этом сообщает Politeka по информации New York Daily News.
Газета со ссылкой на свои источники сообщает, что в разговоре с высокопоставленным представителем Демократической партии Клинтон допустила возможность того, что может выдвинуть свою кандидатуру этот пост.
Издание уточняет, что к этому ее призывают демократы. При этом отмечается, что в ходе минувшей президентской гонки отношения нынешнего мэра Нью-Йорка Билла де Блазио и Хиллари Клинтон достигли напряжения, после того как он отказался поддержать ее как кандидата в президенты.
Срок Билла де Блазио в качестве хозяина Нью-Йорка заканчивается в конце текущего года.
Как писала Politeka, недавно WikiLeaks озвучил версию проигрыша Клинтон на президентских выборах в США.
Источник: politeka.net.
Теги: США, Донбасс, Клинтон
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