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Криштиану Роналду притащил на стадион четыре "Золотых мяча"

07.01.2017 20:05
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Криштиану Роналду притащил на стадион четыре "Золотых мяча"

Звезда "Реала" показал трофеи болельщикам перед матчем с "Гранадой".

Перед началом матча 17-го тура испанской Примеры между "Реалом" и "Гранадой" нападающий мадридской команды Криштиану Роналду показал собравшимся на стадионе "Сантьяго Бернабеу" свой четвертый "Золотой мяч", который он получил 12 декабря.

"Золотой мяч" португальцу символически вручил почетный президент "Реала" и бывший футболист "сливочных" Франсиско Хенто.

В церемонии, прошедшей перед игрой, приняли участие Раймон Копа, Роналдо, Майкл Оуэн, Луиш Фигу и Зинедин Зидан. Все они выигрывали "Золотой мяч" в прошлом.

После церемонии Роналду прямо на стадионе устроил фотосессию со всеми четырьмя своими "Золотыми мячами".

 

Источник: segodnya.ua.




Теги: Донбасс, спорт, футбол
 
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