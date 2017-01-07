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Ле Пен назвала Крым российским ради кремлевских денег
Эксперты считают, что недавние высказывания о российском Крыме французского ультраправого политика Марин Ле Пен, которая баллотируется в президенты, связаны с финансированием политсилы.
Речь идет о деньгах из Кремля, пишет «Сегодня».
Еще в феврале прошлого года Ле Пен обращалась к Москве за очередным кредитом в размере 27 млн евро на президентскую кампанию. Но ее просьбу так и не удовлетворили. Более того, российское Агентство по страхованию вкладов подало иск с требованием вернуть долг обанкротившемуся «Первому чешско-российскому банку» по кредиту Марин Ле Пен на 9 млн евро.
Эксперты считают, что теперь Марин Ле Пен заявлениями о Крыме как бы намекает Кремлю на очередной заем, потому что во Франции ее партию «Национальный фронт» кредитовать отказываются.
«Ни один французский банк не согласился предоставить мне кредит на ведение предвыборной кампании», – заявила на днях Ле Пен, назвав это «политическим жестом со стороны французских финансовых институтов».
В таком случае, по ее словам, ее партия вынуждена искать финансирование за пределами Франции. Для этого она обратилась в несколько банков Европы, США и России.
Как известно, накануне Ле Пен заявила, что не считает референдум в Крыму в 2014 году незаконным.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, Крым, Франция, деньги, Кремль
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