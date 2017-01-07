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Ответ Москве: США перебрасывают в Европу 2500 танков
В немецком городе Бремерхафен происходит разгрузка транспортного судна Resolve, на котором прибыла первая партия американских танков, грузовых автомобилей и других транспортных средств в рамках укрепления границ Восточной Европы на фоне агрессивных действий России.
Как пишет агентство ЕРА, всего из США будет поставлено более 2500 единиц техники. Это самый большой трансфер вооружений из США в Европу с момента развала Советского Союза.
Около 3500 военнослужащих из 4-й пехотной дивизии в Форт Карсон, штат Колорадо, присоединится к оборудованию, которое включает в себя 87 танков и 144 боевых машин Брэдли, в течение следующих двух недель.
Также планируется перебросить в Европу авиационную бригаду - около 10 вертолетов Chinook, 50 вертолетов Black Hawk и 1800 человек из Форт-Драм, Нью-Йорк. Кроме того, батальон с 24-я вертолетами Apache и 400 военнослужащих из Форт Блисс, штат Техас. Штаб-квартира будет находится в Германии с размещением авиатехники в Латвии, Румынии и Польше.
В конце октября 2016 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что батальоны альянса в Восточной Европе развернут до лета 2017-го, а сам процесс стартует в феврале. Эта инициатива является ответной реакцией блока на наращивание военного присутствия РФ в приграничных с Европой областях и агрессию против Украины.
Источник: from-ua.com.
Теги: США, Донбасс, Москва, Европа, танки
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