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Поддержка Трампа будет стоить Порошенко $600 тысяч в год

07.01.2017 12:01
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Поддержка Трампа будет стоить Порошенко $600 тысяч в год

Администрация Петра Порошенко наняла американских лоббистов.

Об этом пишет Deutsche Welle на основании документов отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции США.

АПУ, в частности, воспользуется услугами компании BGR Group, основателем которой является бывший глава комитета Республиканской партии и губернатор штата Миссисипи Хейли Барбур.

Компания займется лоббированием интересов Украины, что происходит на фоне до конца неясного будущего отношений с Соединенными Штатами под руководством Дональда Трампа.

Соответствующую информацию BGR Group, что обязана делать согласно законодательству США, подала 1 января 2017 года. Указан адрес клиента – «Банковая 11 Киев, Украина».

Целью работы компании будет «усиление связей между США и Украиной и поощрения американских частных предпринимателей инвестировать в Украину».

По данным DW, перед Новым годом лоббисты договорились с Киевом о «разработке и имплементации» стратегии в сферах развития бизнеса и правительственных связей. Проще говоря, организация встреч с американскими чиновниками.

Ежемесячно Киев должен будет платить компании республиканца из Миссисипи $50 тыс. по меньшей мере до конца этого года.

 

Источник: politeka.net.



Теги: США, Донбасс, поддержка, Порошенко
 
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