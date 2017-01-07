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Прах Кэрри Фишер захоронили в урне в форме таблетки от психических расстройств

07.01.2017 18:35
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Прах Кэрри Фишер захоронили в урне в форме таблетки от психических расстройств

Принцесса Лея из "Звездных войн" никогда не скрывала, что у нее были психологические проблемы.

Прах голливудской актрисы Кэрри Фишер, которую мы полюбили за роль принцессы Леи в знаменитом фильме "Звездные воины", захоронили в урне, выполненной в форме таблетки антидепрессанта "Прозак".

Брат актрисы Тод Фишер заявил, что он вместе с племянницей принял такое решение, так как эти таблетки были любимы его сестрой. Актриса никогда не скрывала, что у нее были психологические проблемы.

- Она любила ее (таблетку), и она лежала в ее доме, и Билли (дочь Фишер) и я решили, что именно там она бы захотела быть, - сказал Фишер, передает ВВС.

60-летняя Кэрри Фишер скончалась 27 декабря, а на следующий день умерла ее мать актриса Дебби Рейнолдс. Их похоронили вместе. Кроме кремации Кэрри Фишер и выбора урны, никаких подробностей о похоронах неизвестно.

Один из самых популярных антидепрессантов в мире, "Прозак", продается в США с 1988 года. Он замедляют выведение из мозга серотонина, так называемого "гормона радости".

 

Источник: kp.ua.



Теги: США, Донбасс, Звездные войны, похороны, урна
 
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