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Правительство Трампа установит исторический рекорд
Правительство во главе с новым президентом США Дональдом Трампом будет клубом белых миллиардеров.
Как пишет РБК, в правительстве 21 должность, и Трамп пока не определился с кандидатами на две из них (министров по делам ветеранов и сельского хозяйства). Кандидатов в министры, которых в США называют секретарями, должен утвердить Конгресс.
«Глядя на кабинет, который наполнен миллиардерами, управляющими корпорациями, титанами Уолл-стрит и теми, кто глубоко связан с вашингтонскими коридорами власти, кажется, что многие темы его (Трампа) кампании быстро отброшены», — сказал лидер демократов в Сенате Чак Шумер.
Берни Сандерс, проигравший праймериз Хиллари Клинтон, назвал будущее правительство «кабинетом миллиардеров». В действительности новое правительство США может стать самым «дорогим» в истории страны — до этого «пальма первенства» принадлежало кабинету Джорджа Буша-младшего.
Самым богатым возможным представителем правительства является кандидат на пост заместителя секретаря по торговле Тод Рикеттc, чье состояние оценивается в $5,3 млрд. Его предполагаемый будущий начальник Уилбур Росс беднее более, чем вдвое — его состояние — $2,5 млрд. Кандидат на пост министра образования Бетси Девос имеет состояние $5 млрд.
Администрация Трампа также может стать самой этнически однородной — впервые за 25 лет в ней не нашлось поста для кандидата латиноамериканского происхождения.
Источник: politeka.net.
Теги: США, Донбасс, рекорд, правительство
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