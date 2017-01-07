Правительство Трампа установит исторический рекорд

07.01.2017 19:20

Правительство во главе с новым президентом США Дональдом Трампом будет клубом белых миллиардеров.

Как пишет РБК, в правительстве 21 должность, и Трамп пока не определился с кандидатами на две из них (министров по делам ветеранов и сельского хозяйства). Кандидатов в министры, которых в США называют секретарями, должен утвердить Конгресс.

«Глядя на кабинет, который наполнен миллиардерами, управляющими корпорациями, титанами Уолл-стрит и теми, кто глубоко связан с вашингтонскими коридорами власти, кажется, что многие темы его (Трампа) кампании быстро отброшены», — сказал лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Берни Сандерс, проигравший праймериз Хиллари Клинтон, назвал будущее правительство «кабинетом миллиардеров». В действительности новое правительство США может стать самым «дорогим» в истории страны — до этого «пальма первенства» принадлежало кабинету Джорджа Буша-младшего.

Самым богатым возможным представителем правительства является кандидат на пост заместителя секретаря по торговле Тод Рикеттc, чье состояние оценивается в $5,3 млрд. Его предполагаемый будущий начальник Уилбур Росс беднее более, чем вдвое — его состояние — $2,5 млрд. Кандидат на пост министра образования Бетси Девос имеет состояние $5 млрд.

Администрация Трампа также может стать самой этнически однородной — впервые за 25 лет в ней не нашлось поста для кандидата латиноамериканского происхождения.

Источник: politeka.net.