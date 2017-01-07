Прощальное выступление Мишель Обымы: Я надеюсь, что вы гордились мной

Обращение вышло настолько трогательным, что первая леди США, которая скоро покинет Белый дом, не могла сдержать слез.

Первая леди США Мишель Обама выступила с прощальной речью и обратилась к молодым американцам.



"Я хочу, чтобы наши молодые люди знали, что они имеют значение. Так что не бойтесь. Сосредоточьтесь. Вы имеете право на хорошее образование", – сказала она.



В конце, сдерживая слезы, она добавила: "Быть вашей первой леди – это величайшая честь. Я надеюсь, что вы гордились мной".

Напомним, Мишель Обама была хозяйкой Белого дома в течение двух президентских сроков Барака Обамы. Республиканец Дональд Трамп был избран президентом США на выборах 8 ноября, он вступит в должность 20 января 2017 года.

Источник: segodnya.ua.