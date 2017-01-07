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Ситуация в США накаляется
Короткая праздничная неделя уже подходит к концу, и сегодня несколько важных новостей, и самая главная из них связана с Трампом.
Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, накануне в комитете Сената по вооружению представили репорт спецслужб США по кибератакам со стороны России. Сегодня в комитете будет представлена и вторая часть доклада, а на следующей неделе должен появиться еще один репорт. По мнению эксперта, ситуация накаляется и становится очень серьезной – вероятнее всего, будет создана специальная Сенатская комиссия.
«Еще одна новость международная – до 2020 года Китай планирует инвестировать 360 миллиардов долларов в возобновляемые источники энергии. Китай может полностью отказаться не только от добычи, но и от использования угля. Кроме того, в энергетическом секторе могут появиться около 13 миллионов новых рабочих мест», пишет Пономарь. Новость-бонус – девять танкеров со сжиженным газом в настоящий момент следуют в Азию из США, и это очень неприятное событие для «Газпрома».
Источник: from-ua.com.
Теги: США, Донбасс, президент
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