Ситуация в США накаляется

Короткая праздничная неделя уже подходит к концу, и сегодня несколько важных новостей, и самая главная из них связана с Трампом.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, накануне в комитете Сената по вооружению представили репорт спецслужб США по кибератакам со стороны России. Сегодня в комитете будет представлена и вторая часть доклада, а на следующей неделе должен появиться еще один репорт. По мнению эксперта, ситуация накаляется и становится очень серьезной – вероятнее всего, будет создана специальная Сенатская комиссия.