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Скандал в прямом эфире: литовское шоу закрыли из-за нацизма

07.01.2017 20:42
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Скандал в прямом эфире: литовское шоу закрыли из-за нацизма

Литовский государственный телеканал LRT закрыл программу «Угадай песню» после того, как одна из ее участниц продемонстрировала нацистское приветствие.

Об этом сообщает «Медуза».

В прямом эфире актриса Аста Баукуте, угадав песню литовского исполнителя Симонаса Донсковаса, встала со своего места, подняла руку в нацистском приветствии и прокричала «Еврей!»

Директор LRT охарактеризовала поведение Баукуте как неприемлемое и заявил о закрытии передачи. Заместитель директора сказал, что крайне удивлен случившимся, и принес извинения зрителям. Он подчеркнул, что поведение Баукуте противоречит ценностям, которых придерживается телеканал.

Виновница инцидента искренне удивилась тому, что передачу закрыли, и заверила, что в ее действиях не было политики.

 

Источник: politeka.net.




Теги: Донбасс, Литва, шоу, скандал, нацизм
 
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