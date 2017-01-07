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США, Россия и Китай хотят создать армию «железных людей»

07.01.2017 09:35
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США, Россия и Китай хотят создать армию «железных людей»

Солдаты будут сильнее и выносливее с помощью роботизированного экзоскелета, который позволит им нести больше веса, включая оружие, амуницию и расходные материалы.

Футуристические костюмы были представлены на выставке технологий в Лас-Вегасе, передает Politeka со ссылкой на The Express.

На этой выставке презентуют новейшие гаджеты и продвинутые технологии — от футуристических штанов до боевой брони.

По сравнению с костюмом супергероя «Железного Человека», пишет издание, Hyundai создает костюмы, которые должны помочь людям со слабыми мышцами.

Максимальная скорость таких экзоскелетов – 12 км/ч, а переносимый вес – до 40 кг. На эту разработку с огромным интересом поглядывают в США, Китае и России. Военные готовы инвестировать в такие технологии.

Супердержавы далеки от медицинской составляющей таких костюмов, предпочитая использовать бионической экзоскелет для создания армии «суперсолдат».

На поле боя военные смогут переносить куда больше необходимых для боевых действий предметов и оружия, а также преодолевать огромные расстояния с меньшими затратами сил.

 

Источник: politeka.net.



Теги: Россия, США, Донбасс, Китай, армия, Железный человек
 
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