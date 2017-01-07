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Стало известно, кто расстрелял людей в аэропорту Флориды

07.01.2017 07:25
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Стало известно, кто расстрелял людей в аэропорту Флориды

Местная полиция подтвердила гибель пяти человек.

Сенатор США от штата Флорида Билл Нельсон озвучил имя человека, открывшего стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейл. "Имя стрелка – Эстебан Сантьяго. Найдено военное удостоверение на его имя. Мотив не известен", – передают слова сенатора американские телеканалы.

Также сообщается, что gолиция проверяет неподтверждtнную информацию о других выстрелах в аэропорту города Форт-Лодердейл в американском штате Флорида. Об этом сообщается в Twitter шерифа округа Броуард. "Активно проверяются неподтвержденные сообщения о других выстрелах на территории аэропорта", — говорится в сообщении.

Избранный президент США Дональд Трамп следит за ситуацией в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде, он уже обсудил инцидент с губернатором штата Флорида Риком Скоттом. "Слежу за ужасающей ситуацией во Флориде. Только что говорил с губернатором Скоттом. Думаю и молюсь за вас. Держитесь!", – написал Трамп в микроблоге в "Твиттере" в пятницу.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в международном аэропорту во Флориде, местная полиция подтвердила гибель пяти человек. Еще восемь человек ранены.

 

Источник: segodnya.ua.



Теги: США, Донбасс, аэропорт, Флорида, теракт
 
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