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Стало известно, кто расстрелял людей в аэропорту Флориды
Местная полиция подтвердила гибель пяти человек.
Сенатор США от штата Флорида Билл Нельсон озвучил имя человека, открывшего стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейл. "Имя стрелка – Эстебан Сантьяго. Найдено военное удостоверение на его имя. Мотив не известен", – передают слова сенатора американские телеканалы.
Также сообщается, что gолиция проверяет неподтверждtнную информацию о других выстрелах в аэропорту города Форт-Лодердейл в американском штате Флорида. Об этом сообщается в Twitter шерифа округа Броуард. "Активно проверяются неподтвержденные сообщения о других выстрелах на территории аэропорта", — говорится в сообщении.
Избранный президент США Дональд Трамп следит за ситуацией в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде, он уже обсудил инцидент с губернатором штата Флорида Риком Скоттом. "Слежу за ужасающей ситуацией во Флориде. Только что говорил с губернатором Скоттом. Думаю и молюсь за вас. Держитесь!", – написал Трамп в микроблоге в "Твиттере" в пятницу.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в международном аэропорту во Флориде, местная полиция подтвердила гибель пяти человек. Еще восемь человек ранены.
Источник: segodnya.ua.
Теги: США, Донбасс, аэропорт, Флорида, теракт
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