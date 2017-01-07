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Войны будут продолжаться, пока есть Путин – Шендерович
В интервью радиостанции «Эхо Москвы» известный в Росси писатель Виктор Шендерович заявил, что глава Кремля находится на внешнеполитической арене, так как это – единственный способ, благодаря которому с ним считаются, передает replyua.net.
В том числе, по мнению писателя, РФ и сегодня является страной-изгоем, в которой экономика находится в состоянии стагнации. «Россия – это страна, которая на чужих территориях развязала военные действия. Началось все в 2014 году. Кровь льется на Донбассе и в Сирии. И так будет далее продолжаться, пока нынешний президент находится при власти. Путин понимает, что если бы он не начал войн и если бы у него не было ядерного оружия, никто в мире с ним не вел бы диалога, подобно тому, как никто не разговаривал с ним до начала войны на Донбассе», - отметил Виктор Шендерович. Он убежден, что с главой Кремля все вынуждены разговаривать, так как он владеет «острым – в том числе ядерным – ножом в руке».
«Из-за этого мировому сообществу с ним приходится разговаривать и учитывать его мнение. Путину удалось добиться определенных побед в тактике, среди которых – выигрыш республиканца Дональда Трампа на выборах президента», - подчеркнул российский писатель.
Источник: replyua.net.
Теги: Донбасс, Путин, война
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