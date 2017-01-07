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Завораживающее зрелище: в Китае проходит фестиваль льда и снега (ВИДЕО)
07.01.2017 16:05
В китайском городе Харбине открылся 33-й международный фестиваль льда и снега. В этом году на изготовление скульптур и композиций ушло 330 тыс. кубических метров льда.
В ледяных скульптурах использовалась специальная разноцветная подсветка, что делает фестиваль особенно фееричным и красочным.
Источник: rian.com.ua.
Теги: Донбасс, Китай, фестиваль
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