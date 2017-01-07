Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Завораживающее зрелище: в Китае проходит фестиваль льда и снега (ВИДЕО)

07.01.2017 16:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

В китайском городе Харбине открылся 33-й международный фестиваль льда и снега. В этом году на изготовление скульптур и композиций ушло 330 тыс. кубических метров льда.

В ледяных скульптурах использовалась специальная разноцветная подсветка, что делает фестиваль особенно фееричным и красочным.

Источник: rian.com.ua.



Теги: Донбасс, Китай, фестиваль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх