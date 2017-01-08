- "Абсолютно новый для человечества феномен": российский оппозиционер Боровой поставил жуткий диагноз Путину и "путинизму"19:23
- Террорист из "ДНР" в Москве расстрелял соседа по квартире, ранил полицейского и застрелился: опубликовано шокирующее видео кровавой трагедии. ВИДЕО17:08
- В Иерусалиме неизвестный на грузовике протаранил пешеходов, есть погибшие16:21
- "Фабрика "Roshen" Петра Порошенко в Липецке - это синагога в Освенциме" - российский политолог15:08
- Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"12:39
- В Багдаде на овощном рынке прогремел взрыв, погибли 12 человек10:35
- Везде маразм, Израиль не исключение. ВИДЕО08:52
- Как выглядят мусорные баки в Швейцарии. ВИДЕО08:34
- Скандал в прямом эфире: литовское шоу закрыли из-за нацизма20:42
- Россия угрожает США «жестким ответом» за размещение войск в Европе20:20
"Абсолютно новый для человечества феномен": российский оппозиционер Боровой поставил жуткий диагноз Путину и "путинизму"
Путинский режим включает в себя много аспектов и представляет некий научный феномен, понять который изначально тяжело, так как он требует специального научного изучения, пишет Диалог UA.
К такому выводу пришел оппозиционный российский политик Константин Боровой.
В своем Facebook он написал, что режим хозяина Кремля – абсолютно новое для человечества явление, вобравшее в себя помимо дикого капитализма, еще и госкапитализм, социализм и даже элементы такой себе пиратской республики.
"И многое другое. Например, та же структура нацистов включала в себя и капитализм, и коммунизм. И учитывая, что это феномен нового уровня пропагандистской кампании, использующий технологические достижения человечества последних десятилетий. Классификации не подлежит. Требует специального подробного исследования", - подметил Боровой.
Никакие режимы так не использовали Интернет, как это сделал режим Путина. Именно при нем всемирную паутину, телевидение и достижения психологии превратили в мощную технологию управления человеческим сознанием и массами.
Теги: Донбасс, Путин, феномен, диагноз
- Путин признался, что не выбросил партийный билет члена КПСС
- За время речи Путина в ООН рубль заметно упал и нефть марки Brent снизилась
- Путин назвал украинцев идиотами. ВИДЕО
- Российский журналист назвал выступление Путина в ООН одним словом - "лишнее"
- "Плевал он на россиян", - журналист о Путине
- Оскароносный Оливер Стоун решил сразить зрителя, особенно американского, фильмом о Путине
- Праздничная статистика в АТО — за день 28 обстрелов, трое бойцов получили ранения19:40
- Общественников Донбасса приглашают на тренинг по информационной безопасности. Прием за счет организаторов18:31
- Украина возобновила водоснабжение неподконтрольного Луганска17:23
- Террорист из "ДНР" в Москве расстрелял соседа по квартире, ранил полицейского и застрелился: опубликовано шокирующее видео кровавой трагедии. ВИДЕО17:08
- Несовершеннолетняя патриотка рассказала о том, как была в плену в «ДНР»16:51
- Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов15:56
- Оккупанты расстреляли Харцызск в Рождество15:46
- "Кремль "мочит" своих посланников на Донбассе": сепаратистские СМИ объявили, что против главаря "ЛНР" Плотницкого в России завели уголовное дело15:38
- В Минобороны сообщили подробности получения ранений военными на Донбассе14:53
- Вблизи Красногровки на дороге обнаружено тело девушки с осколочным ранением ноги14:28
- Праздничная статистика в АТО — за день 28 обстрелов, трое бойцов получили ранения19:40
- "Абсолютно новый для человечества феномен": российский оппозиционер Боровой поставил жуткий диагноз Путину и "путинизму"19:23
- "Донбасс" начинает год с победы18:53
- Общественников Донбасса приглашают на тренинг по информационной безопасности. Прием за счет организаторов18:31
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Кого призовут в армию в этом году17:49
- Украина возобновила водоснабжение неподконтрольного Луганска17:23
- Террорист из "ДНР" в Москве расстрелял соседа по квартире, ранил полицейского и застрелился: опубликовано шокирующее видео кровавой трагедии. ВИДЕО17:08
- Несовершеннолетняя патриотка рассказала о том, как была в плену в «ДНР»16:51
- Nokia представила свой первый Android-смартфон16:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только
- "Власти ДНР" напомнили владельцам машин о перерегистрации, номера могут оставлять и украинские
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"
- На Донбассе 16-летний дядя насиловал маленьких племянниц
- Праздники на Донбассе: в нищете и с убогой едой из России
- "Власти" "ДНР" готовят "голодомор": найден новый способ издевательства над людьми на оккупированной Донетчине