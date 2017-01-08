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"Абсолютно новый для человечества феномен": российский оппозиционер Боровой поставил жуткий диагноз Путину и "путинизму"

08.01.2017 19:23
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"Абсолютно новый для человечества феномен": российский оппозиционер Боровой поставил жуткий диагноз Путину и "путинизму"

Путинский режим включает в себя много аспектов и представляет некий научный феномен, понять который изначально тяжело, так как он требует специального научного изучения, пишет Диалог UA.
К такому выводу пришел оппозиционный российский политик Константин Боровой.
В своем Facebook он написал, что режим хозяина Кремля – абсолютно новое для человечества явление, вобравшее в себя помимо дикого капитализма, еще и госкапитализм, социализм и даже элементы такой себе пиратской республики.
"И многое другое. Например, та же структура нацистов включала в себя и капитализм, и коммунизм. И учитывая, что это феномен нового уровня пропагандистской кампании, использующий технологические достижения человечества последних десятилетий. Классификации не подлежит. Требует специального подробного исследования", - подметил Боровой.
Никакие режимы так не использовали Интернет, как это сделал режим Путина. Именно при нем всемирную паутину, телевидение и достижения психологии превратили в мощную технологию управления человеческим сознанием и массами.



Теги: Донбасс, Путин, феномен, диагноз
 
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