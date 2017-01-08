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Кремль ожидают ответные меры от самого Трампа. Как наказание за кибератаки
Будущий президент США Дональд Трамп больше не отрицает, что Кремль и Россия стоят за хакерской атакой на США во время последних выборов президента. Об этом заявил помощник Трампа Райнс Прибус, который совсем скоро станет руководителем всего аппарата Белого дома, пишет Диалог UA.
Ближайший советник нового главы США рассказал, что Трамп и его администрация думают над возможностью ответных мер в отношении России из-за кибератак и вмешательства в процесс выборов, несмотря на заявления о нормализации отношений с Москвой.
Об этом Прибус рассказал в интервью американским телеканалам. Советник Трампа отметил, что на данный момент никаких точных решений принято не было.
При этом Трамп принял результаты расследования и больше не станет их отвергать, так как спецслужбы достаточно уверенно смогли доказать факт конкретной хакерской атаки и инициирование ее Россией.
Журналисты напоминают, что изменение позиции Трампа стало весьма значительным, так как несколько последних месяцев он агрессивно отрицал российскую роль в кибератаках на серверы Демократической партии.
Теги: Россия, США, Донбасс, кибератака
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