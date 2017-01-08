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В Багдаде на овощном рынке прогремел взрыв, погибли 12 человек

08.01.2017 10:35
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В Багдаде на овощном рынке прогремел взрыв, погибли 12 человек

На овощном рынке в шиитском районе Багдада прогремел взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля, сообщает 112, с ссылкой на Reuters.

По предварительным данным, погибли 12 человек, еще более 50 человек получили ранения.

Пока ни одна из группировок ответственность за взрыв на себя не взяла.

Отметим, в последнее время в Багдаде не спокойно. Так, 5 января в городе прогремело сразу два взрыва. В общем погибли около 15 человек.
2 января в Багдаде смертник подорвал бомбу. Тогда погибли по меньшей мере 35 человек. Взрыв произошел на одной из наиболее оживленных площадей в районе Мадинат-эс-Садр, который населяют преимущественно шииты. Среди погибших — трое полицейских. Количество раненых превысило 60 человек.

По данным полиции, нападение устроил смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле. Ответственность за случившееся взяли на себя боевики запрещенной в России организации "Исламское государство".

31 декабря местом террористической атаки также стал рынок в центре иракской столицы. Тогда в результате двух взрывов погиб 21 человек, более 40 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".



Теги: Донбасс, Багдад, взрыв
 
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