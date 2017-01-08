Последние новости раздела
- В Иерусалиме неизвестный на грузовике протаранил пешеходов, есть погибшие16:21
- "Фабрика "Roshen" Петра Порошенко в Липецке - это синагога в Освенциме" - российский политолог15:08
- Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"12:39
- В Багдаде на овощном рынке прогремел взрыв, погибли 12 человек10:35
- Везде маразм, Израиль не исключение. ВИДЕО08:52
- Как выглядят мусорные баки в Швейцарии. ВИДЕО08:34
- Скандал в прямом эфире: литовское шоу закрыли из-за нацизма20:42
- Россия угрожает США «жестким ответом» за размещение войск в Европе20:20
- Криштиану Роналду притащил на стадион четыре "Золотых мяча" 20:05
- Европа страдает от небывалых морозов, гибнут люди19:35
В Иерусалиме неизвестный на грузовике протаранил пешеходов, есть погибшие
08.01.2017 16:21
В одном из популярных туристических мест Иерусалима – набережной с видом на окруженный стеной Старый город, произошел теракт. Неизвестный протаранил пешеходов грузовиком.
Как сообщает Reuters со ссылкой на местные источники, ранения получили по меньшей мере 15 человек, из них двое в критическом состоянии.
Ряд СМИ сообщает о трех или четырех погибших в результат наезда, и что тела были разбросаны по всей улице.
По данным Associated Press, жертвами теракта стали израильские военные, которые как раз выходили с автобуса. Водитель грузовика ускорился перед столкновением.
Водитель грузовика был застрелен.
Местная полиция квалифицировала это событие как теракт.
Источник 24 канал.
Теги: Донбасс, Иерусалим, грузовик, теракт
Читайте также:
- Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов15:56
- Оккупанты расстреляли Харцызск в Рождество15:46
- "Кремль "мочит" своих посланников на Донбассе": сепаратистские СМИ объявили, что против главаря "ЛНР" Плотницкого в России завели уголовное дело15:38
- В Минобороны сообщили подробности получения ранений военными на Донбассе14:53
- Вблизи Красногровки на дороге обнаружено тело девушки с осколочным ранением ноги14:28
- Задержан «майор милиции ДНР»14:02
- За 8 дней 2017 года на Донетчине зафиксированы 50 пьяных водителей. Штраф может составить 20,4 тыс. грн13:40
- В секторе "Мариуполь" возросло количество обстрелов13:00
- В Донецк возвращается "Ежовщина"11:57
- ОБСЕ не может мониторить участки разведения сторон из-за мин11:32
- Nokia представила свой первый Android-смартфон16:30
- В Иерусалиме неизвестный на грузовике протаранил пешеходов, есть погибшие16:21
- Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов15:56
- Оккупанты расстреляли Харцызск в Рождество15:46
- "Кремль "мочит" своих посланников на Донбассе": сепаратистские СМИ объявили, что против главаря "ЛНР" Плотницкого в России завели уголовное дело15:38
- Невеселые новости. Что ожидает украинских пенсионеров15:30
- "Фабрика "Roshen" Петра Порошенко в Липецке - это синагога в Освенциме" - российский политолог15:08
- В Минобороны сообщили подробности получения ранений военными на Донбассе14:53
- Вблизи Красногровки на дороге обнаружено тело девушки с осколочным ранением ноги14:28
- Задержан «майор милиции ДНР»14:02
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только
- "Власти ДНР" напомнили владельцам машин о перерегистрации, номера могут оставлять и украинские
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ
- На Донбассе 16-летний дядя насиловал маленьких племянниц
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев
- Праздники на Донбассе: в нищете и с убогой едой из России
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно
- Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"
- Плотницкий рассказал о судьбе Донбасса в 2017