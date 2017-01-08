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В Иерусалиме неизвестный на грузовике протаранил пешеходов, есть погибшие

08.01.2017 16:21
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В Иерусалиме неизвестный на грузовике протаранил пешеходов, есть погибшие

В одном из популярных туристических мест Иерусалима – набережной с видом на окруженный стеной Старый город, произошел теракт. Неизвестный протаранил пешеходов грузовиком.
Как сообщает Reuters со ссылкой на местные источники, ранения получили по меньшей мере 15 человек, из них двое в критическом состоянии.
Ряд СМИ сообщает о трех или четырех погибших в результат наезда, и что тела были разбросаны по всей улице.
По данным Associated Press, жертвами теракта стали израильские военные, которые как раз выходили с автобуса. Водитель грузовика ускорился перед столкновением.
Водитель грузовика был застрелен.
Местная полиция квалифицировала это событие как теракт.

Источник 24 канал.



Теги: Донбасс, Иерусалим, грузовик, теракт
 
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