В Иерусалиме неизвестный на грузовике протаранил пешеходов, есть погибшие

08.01.2017 16:21

В одном из популярных туристических мест Иерусалима – набережной с видом на окруженный стеной Старый город, произошел теракт. Неизвестный протаранил пешеходов грузовиком.

Как сообщает Reuters со ссылкой на местные источники, ранения получили по меньшей мере 15 человек, из них двое в критическом состоянии.

Ряд СМИ сообщает о трех или четырех погибших в результат наезда, и что тела были разбросаны по всей улице.

По данным Associated Press, жертвами теракта стали израильские военные, которые как раз выходили с автобуса. Водитель грузовика ускорился перед столкновением.

Водитель грузовика был застрелен.

Местная полиция квалифицировала это событие как теракт.

Источник 24 канал.