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Буддистский монах поджег себя в Сеуле

09.01.2017 08:34
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Буддистский монах поджег себя в Сеуле

Буддистский монах поджег себя в столице Южной Кореи Сеуле в ходе многотысячной демонстрации против президента Пак Кын Хе, которой был объявлен импичмент, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным агентства, сотни тысяч людей вышли на улицы центрального Сеула в субботу вечером, чтобы выразить протест против Пак Кын Хе. Ближе к ночи 60-летний монах совершил попытку самосожжения, оставив при этом записку с требованием к южнокорейским властям арестовать ее за "предательство". Он также назвал Пак Кын Хе "предательницей" за заключение соглашения с Японией в 2015 году по системе о так называемых "женщинах для утешения" — форме принудительной проституции для нужд японской армии в странах Юго-Восточной Азии во время войны.

В настоящий момент монах находится в больнице с ожогами третьей степени по всему телу, его состояние оценивается как критическое, он находится без сознания.

 

Источник:  segodnya.ua.



Теги: Донбасс, Южная Корея, Сеул, монах
 
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