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Франция может покинуть НАТО
Лидер французских левых и кандидат на предстоящих президентских выборах Жан-Люк Меланшон намерен вывести Францию из состава НАТО в случае своей победы.
Об этом он заявил в эфире телеканала BFM-TV, передает Politeka.
«Оборонные бюджеты растут, и лидером в этой гонке являются США, а отнюдь не Россия», — сказал Меланшон.
В случае своей избрания президентом он обещает вывести Францию из структур НАТО. «Мы не хотим участвовать в военных кампаниях, навязываемых нам Соединенными Штатами», — пояснил лидер французских левых. Кроме того, политик выступил с критикой размещения комплексов ПРО в Восточной Европе.
Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, второй — 7 мая. По данным опроса, проведенного службой BVA по заказу газеты La Tribune, лидирующую позицию в рейтинге политиков, которые претендуют на кресло президента, сохраняет бывший министр экономики Франции Эмманюэль Макрон. При этом лидер левых сил Жан-Люк Меланшон смог улучшить свои позиции на 2 пункта – до 31%.
Бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон, находится сейчас на втором месте – 35%, однако его рейтинг снизился на 5 пунктов.
Бывший министр национального образования Бенуа Амон, один из представителей левого крыла Французской социалистической партии, выдвигающий свою кандидатуру на праймериз, за месяц улучшил свой рейтинг на 4 п. п. — 28%. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен отстает от него лишь на 1 п. п. — 27%.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, Франция, НАТО
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