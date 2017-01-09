Франция может покинуть НАТО

09.01.2017 11:50

Лидер французских левых и кандидат на предстоящих президентских выборах Жан-Люк Меланшон намерен вывести Францию из состава НАТО в случае своей победы.

Об этом он заявил в эфире телеканала BFM-TV, передает Politeka.

«Оборонные бюджеты растут, и лидером в этой гонке являются США, а отнюдь не Россия», — сказал Меланшон.

В случае своей избрания президентом он обещает вывести Францию из структур НАТО. «Мы не хотим участвовать в военных кампаниях, навязываемых нам Соединенными Штатами», — пояснил лидер французских левых. Кроме того, политик выступил с критикой размещения комплексов ПРО в Восточной Европе.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, второй — 7 мая. По данным опроса, проведенного службой BVA по заказу газеты La Tribune, лидирующую позицию в рейтинге политиков, которые претендуют на кресло президента, сохраняет бывший министр экономики Франции Эмманюэль Макрон. При этом лидер левых сил Жан-Люк Меланшон смог улучшить свои позиции на 2 пункта – до 31%.

Бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон, находится сейчас на втором месте – 35%, однако его рейтинг снизился на 5 пунктов.

Бывший министр национального образования Бенуа Амон, один из представителей левого крыла Французской социалистической партии, выдвигающий свою кандидатуру на праймериз, за месяц улучшил свой рейтинг на 4 п. п. — 28%. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен отстает от него лишь на 1 п. п. — 27%.

Источник: politeka.net.