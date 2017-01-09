Хиллари Клинтон отказалась от борьбы за еще один высокий пост – СМИ

09.01.2017 18:51

Демократ может сосредоточится на благотворительной деятельности вместо политики.

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон отказалась баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка. Об этом со ссылкой на близкого друга Клинтон политолога Ниру Танден сообщает The Independent, передает NewsOne.

"Полагаю, она сосредоточится на благотворительной деятельности – помощи детям и малообеспеченным семьям. Она пыталась заниматься этим всю жизнь. Не думаю, что она когда-нибудь снова попытается избраться на какой-либо пост – будь то должность мэра Нью-Йорка или любая другая", – считает Танден.

Напомним, что несколько дней назад таблоид New York Daily News со ссылкой на источник в Демократической партии сообщил, что Клинтон намерена баллотироваться на должность мэра Нью-Йорка.

Источник: segodnya.ua.



