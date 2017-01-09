- Стало известно, кто может приехать на инаугурацию Трампа вместо Путина19:02
- Хиллари Клинтон отказалась от борьбы за еще один высокий пост – СМИ18:51
- Песков рассказал, когда Путин может встретиться с Трампом18:38
- Слухи об Украине в израильском МИД неутешительны18:25
- Инаугурация Трампа прервет 60-летнюю традицию18:10
- В Германии допускают распад ЕС17:38
- С 9 января в Беларуси будет действовать безвиз со странами Евросоюза и США17:10
- Папа Римский требует в кротчайшие сроки нормализовать гуманитарную обстановку на Донбассе16:05
- В Турции пообещали, что не подложат Украине свинью ради дружбы с Россией15:48
- Голландский журналист привез с Донбасса останки людей14:55
Хиллари Клинтон отказалась от борьбы за еще один высокий пост – СМИ
Демократ может сосредоточится на благотворительной деятельности вместо политики.
Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон отказалась баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка. Об этом со ссылкой на близкого друга Клинтон политолога Ниру Танден сообщает The Independent, передает NewsOne.
"Полагаю, она сосредоточится на благотворительной деятельности – помощи детям и малообеспеченным семьям. Она пыталась заниматься этим всю жизнь. Не думаю, что она когда-нибудь снова попытается избраться на какой-либо пост – будь то должность мэра Нью-Йорка или любая другая", – считает Танден.
Напомним, что несколько дней назад таблоид New York Daily News со ссылкой на источник в Демократической партии сообщил, что Клинтон намерена баллотироваться на должность мэра Нью-Йорка.
Источник: segodnya.ua.
Теги: политика, США, Донбасс, пост, борьба, Клинтон
- В США умер известный актер и политик Фред Томпсон
- Тейлор в восторге от «Донбасс Арены»
- На сайте "Рынок убийств" собирают деньги, чтобы "заказать" Обаму
- Минская битва за Донбасс: что делать Украине, чтобы победить
- Попытка США "сломать стратегический паритет" может привести к "глобальной катастрофе" - Путин
- Клинтон призвала бороться с фейками
- Поклонники «ДНР»: Клоун Захарченко не радует, Россия унижает19:30
- Двое жителей Краматорска стали жертвами мошенников и лишились 50 000 гривен19:15
- Тымчук раскрывает схему поставки РФ на Донбасс нового вооружения15:25
- У СБУ розповіли, як бойовики отримували українські виплати14:42
- Боевик расстрелял подчиненного из пулемета14:29
- Житель Лисичанска в Рождественский сочельник украл дверь в местной церкви13:25
- У "ДНР" заявили, що будуть відкривати свої "ланки" в містах України13:15
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли09:50
- Война на Донбассе: ранены солдаты ВСУ09:47
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо07:15
- На Хмельнитчине родители заперли в квартире маленьких детей и пропали 19:58
- Лютые морозы отпустят Украину19:42
- Поклонники «ДНР»: Клоун Захарченко не радует, Россия унижает19:30
- В Запорожье и области для переселенцев есть 282 свободных места. Контакты19:20
- Двое жителей Краматорска стали жертвами мошенников и лишились 50 000 гривен19:15
- Стало известно, кто может приехать на инаугурацию Трампа вместо Путина19:02
- Хиллари Клинтон отказалась от борьбы за еще один высокий пост – СМИ18:51
- Песков рассказал, когда Путин может встретиться с Трампом18:38
- Слухи об Украине в израильском МИД неутешительны18:25
- Инаугурация Трампа прервет 60-летнюю традицию18:10
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- "Власти ДНР" напомнили владельцам машин о перерегистрации, номера могут оставлять и украинские
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ
- Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"
- Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов