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Инаугурация Трампа прервет 60-летнюю традицию

09.01.2017 18:10
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Инаугурация Трампа прервет 60-летнюю традицию

Дональд Трамп отказался от услуг 89-летнего диктора Чарли Бротмана, который комментировал инаугурации на протяжении последних 60 лет.

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на телеканал ABC7 News.

Вместо Бротмана голосом инаугурационного парада станет радиоведущий Стив Рэй. По словам прежнего комментатора, он был подавлен решением Трампа. Как сообщает канал, диктор уже начал подготовку к параду в честь 45-го президента Соединенных Штатов и был буквально «убит горем», узнав, что в его услугах не нуждаются.

В организационном комитете по подготовке и проведению мероприятий по случаю вступления в должность президента объяснили, что Рэй призван «представлять новое поколение американцев, поддерживающих традиции парадов в честь инаугурации». В то же время Бротману присудили звание почетного председателя дикторов.

Инаугурация Трампа пройдет 20 января.

 

Источник:  politeka.net.



Теги: США, Донбасс, инаугурация, традиции
 
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