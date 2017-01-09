Китай планирует забрать у России территории — эксперт

09.01.2017 20:40

Китай, в последнее время, усиливает влияние на Дальнем Востоке и может вскоре «положить глаз» на незаселенные территории России возле своих границ.

Такое мнение в колонке на Huffingtonpost выразил Збигнев Бжезинский, бывший советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера.

В своей статье Бжезинский привел статистику количества населения в приграничных территориях Китая и на такой же площади в России. По мнению политолога, Китай в скором времени может заинтересоваться получением контроля над огромными территориями дальневосточной России, так как там есть большое количество земель для развития промышленности.

Бжезинский утверждает, что граница китайской республики уже переполнена теми, кто хочет переехать из Китая в РФ и жить в приграничных областях.

Источник: politeka.net.



