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На Западе уверены, что мир стоит на пороге Третьей мировой

09.01.2017 07:32
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На Западе уверены, что мир стоит на пороге Третьей мировой

Третья мировая война может начаться в ближайшее время, и мир балансирует на грани крупнейшего в истории конфликта, показал опрос исследовательской компании YouGov, проведенный среди жителей стран Запада.

В ходе анализа были опрошены девять тысяч человек в девяти странах, включая США, Великобританию, Германию и Францию, передает Интерфакс со ссылкой на The Independent.

Респонденты заявили, что, по их мнению, установление мира на Земле в ближайшие годы маловероятно, зато крупнейший международный вооруженный конфликт может начаться уже скоро. В частности, среди американцев мировую войну предсказывают 64% опрошенных, в Великобритании - 61%.

В подобное развитие событий не верят жители стран Северной Европы, в частности, только 39% датчан считают, что перед планетой всерьез встала угроза мировой войны.

Руководитель политических и социальных исследований YouGov Энтони Уэллс констатирует, что больше всего крупного конфликта опасаются во Франции и США, но по разным причинам. Так американцы объясняют свои страхи мировой войны скорым вступлением в должность избранного президента Дональда Трампа.

59% опрошенных американцев называют угрозой Россию, опасающихся Москву британцев же оказалось и вовсе 71%. Причем таковых в королевстве больше, чем, например, в Финляндии или Германии, которые географически расположены гораздо ближе к РФ.

Во Франции же люди боятся терроризма. Более 81% опрошенных убеждены, что в ближайшее время страну ждут новые теракты.

В целом же жители каждой из стран, участвовавших в исследовании, за исключением Финляндии, заявили, что вероятность терактов в их государствах крайне высока.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, война, Запад
 
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