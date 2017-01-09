- Обама рассказал о трудном решении07:45
- На Западе уверены, что мир стоит на пороге Третьей мировой07:32
- В Нафтогазе готовы к провокационным заявлениям Газпрома22:19
- Кремль ожидают ответные меры от самого Трампа. Как наказание за кибератаки21:23
- "Абсолютно новый для человечества феномен": российский оппозиционер Боровой поставил жуткий диагноз Путину и "путинизму"19:23
- Террорист из "ДНР" в Москве расстрелял соседа по квартире, ранил полицейского и застрелился: опубликовано шокирующее видео кровавой трагедии. ВИДЕО17:08
- В Иерусалиме неизвестный на грузовике протаранил пешеходов, есть погибшие16:21
- "Фабрика "Roshen" Петра Порошенко в Липецке - это синагога в Освенциме" - российский политолог15:08
- Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"12:39
- В Багдаде на овощном рынке прогремел взрыв, погибли 12 человек10:35
На Западе уверены, что мир стоит на пороге Третьей мировой
Третья мировая война может начаться в ближайшее время, и мир балансирует на грани крупнейшего в истории конфликта, показал опрос исследовательской компании YouGov, проведенный среди жителей стран Запада.
В ходе анализа были опрошены девять тысяч человек в девяти странах, включая США, Великобританию, Германию и Францию, передает Интерфакс со ссылкой на The Independent.
Респонденты заявили, что, по их мнению, установление мира на Земле в ближайшие годы маловероятно, зато крупнейший международный вооруженный конфликт может начаться уже скоро. В частности, среди американцев мировую войну предсказывают 64% опрошенных, в Великобритании - 61%.
В подобное развитие событий не верят жители стран Северной Европы, в частности, только 39% датчан считают, что перед планетой всерьез встала угроза мировой войны.
Руководитель политических и социальных исследований YouGov Энтони Уэллс констатирует, что больше всего крупного конфликта опасаются во Франции и США, но по разным причинам. Так американцы объясняют свои страхи мировой войны скорым вступлением в должность избранного президента Дональда Трампа.
59% опрошенных американцев называют угрозой Россию, опасающихся Москву британцев же оказалось и вовсе 71%. Причем таковых в королевстве больше, чем, например, в Финляндии или Германии, которые географически расположены гораздо ближе к РФ.
Во Франции же люди боятся терроризма. Более 81% опрошенных убеждены, что в ближайшее время страну ждут новые теракты.
В целом же жители каждой из стран, участвовавших в исследовании, за исключением Финляндии, заявили, что вероятность терактов в их государствах крайне высока.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, война, Запад
- Шокирующие откровения губернатора Донетчины: "Сюда ни черта не вкладывалось!"
- Несмотря на обстрелы, есть и неплохие новости из зоны АТО
- "Младенцев не едят, свастику на спине не рисуют", - дончанин о поездке "в Украину"
- Под Счастьем украинские военные попали в засаду - один боец погиб
- В Славянском «гестапо» Стрелкова дробили кости, отрезали пальцы, убивали (ВИДЕО)
- Подрыв Плотницкого: врачи рассказали о самочувствии вожака "ЛНР"
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо07:15
- В Луганске нет лекарств от простуды и гриппа21:07
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»20:52
- Не рой яму другому: на Луганщине боевики подорвались на своем же минном поле20:26
- На Луганщине будут судить участкового, который обманом завладел квартирой знакомого20:15
- Новогодние праздники в Донецке- было позволено гулять только одну ночь19:56
- Праздничная статистика в АТО — за день 28 обстрелов, трое бойцов получили ранения19:40
- Общественников Донбасса приглашают на тренинг по информационной безопасности. Прием за счет организаторов18:31
- Украина возобновила водоснабжение неподконтрольного Луганска17:23
- Террорист из "ДНР" в Москве расстрелял соседа по квартире, ранил полицейского и застрелился: опубликовано шокирующее видео кровавой трагедии. ВИДЕО17:08
- Обама рассказал о трудном решении07:45
- На Западе уверены, что мир стоит на пороге Третьей мировой07:32
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо07:15
- Доник: украинская армия радует позитивными переменами07:03
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- В Нафтогазе готовы к провокационным заявлениям Газпрома22:19
- Маленькая девочка жестко потребовала от боевиков покинуть Украину. ВИДЕО21:43
- На видеокадрах исследователей были зафиксированы НЛО: ученые считают, что нашли врата в параллельный мир21:32
- Кремль ожидают ответные меры от самого Трампа. Как наказание за кибератаки21:23
- В Луганске нет лекарств от простуды и гриппа21:07
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только
- "Власти ДНР" напомнили владельцам машин о перерегистрации, номера могут оставлять и украинские
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев
- Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"
- "Власти" "ДНР" готовят "голодомор": найден новый способ издевательства над людьми на оккупированной Донетчине
- На Донбассе 16-летний дядя насиловал маленьких племянниц
- Праздники на Донбассе: в нищете и с убогой едой из России