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Над Россией взорвался метеорит (видео)
09.01.2017 14:33
Редкое явление случайно зафиксировал видеорегистратор проезжающего автомобиля.
В небе над Архангельской областью Российской Федерации взорвался метеорит, сообщает Flashnord.
Небесное тело сгорело в плотных слоях атмосферы. Яркую вспышку в небе зафиксировал видеорегистратор проезжающего автомобиля.
Падение метеоритов было зафиксировано у населенного пункта Котлас и на трассе из Северодвинска в Онегу.
В региональном управлении МЧС РФ сообщили, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Россия, Донбасс, Архангельск, метеорит
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