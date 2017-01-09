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Над Россией взорвался метеорит (видео)

09.01.2017 14:33
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Над Россией взорвался метеорит (видео)

Редкое явление случайно зафиксировал видеорегистратор проезжающего автомобиля.

В небе над Архангельской областью Российской Федерации взорвался метеорит, сообщает Flashnord.

Небесное тело сгорело в плотных слоях атмосферы. Яркую вспышку в небе зафиксировал видеорегистратор проезжающего автомобиля.

Падение метеоритов было зафиксировано у населенного пункта Котлас и на трассе из Северодвинска в Онегу.

В региональном управлении МЧС РФ сообщили, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет.

Источник:  segodnya.ua.



Теги: Россия, Донбасс, Архангельск, метеорит
 
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