НАТО должно показать России свою готовность действовать в Арктике – адмирал Ставридис

09.01.2017 09:15

По словам Ставридиса, в случае втягивания в конфликт в Арктике НАТО будет отставать от России, имея "очень и очень малые возможности".

Арктическим государствам и НАТО следует усилить внимание и финансовое обеспечение собственной обороноспособности в Арктике учитывая наращивание РФ военной мощи в этом регионе. Такое мнение канадскому изданию СВС News высказал бывший главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис, передает Укринформ.

"Нам следует усилить наблюдения в Арктике и строить больше ледоколов. Без агрессии, но чтобы дать российским коллегам понять, что мы предоставляем Арктике большое значение", – сказал Ставридис.

Он выразил надежду, что Арктика будет регионом многостороннего сотрудничества, однако заявил о необходимости сохранять бдительность. "НАТО в целом, и Канада в частности концепт "высокого Севера, низкого напряжения". Я понимаю это, однако все же трудно игнорировать военное наращивание, которое происходит в Северном Ледовитом океане", – отметил бывший главнокомандующий ОВС НАТО.

По его словам, в случае втягивания в конфликт в Арктике НАТО будет отставать от России, имея "очень и очень малые возможности".

Источник: segodnya.ua.



