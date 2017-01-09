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НАТО должно показать России свою готовность действовать в Арктике – адмирал Ставридис
По словам Ставридиса, в случае втягивания в конфликт в Арктике НАТО будет отставать от России, имея "очень и очень малые возможности".
Арктическим государствам и НАТО следует усилить внимание и финансовое обеспечение собственной обороноспособности в Арктике учитывая наращивание РФ военной мощи в этом регионе. Такое мнение канадскому изданию СВС News высказал бывший главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис, передает Укринформ.
"Нам следует усилить наблюдения в Арктике и строить больше ледоколов. Без агрессии, но чтобы дать российским коллегам понять, что мы предоставляем Арктике большое значение", – сказал Ставридис.
Он выразил надежду, что Арктика будет регионом многостороннего сотрудничества, однако заявил о необходимости сохранять бдительность. "НАТО в целом, и Канада в частности концепт "высокого Севера, низкого напряжения". Я понимаю это, однако все же трудно игнорировать военное наращивание, которое происходит в Северном Ледовитом океане", – отметил бывший главнокомандующий ОВС НАТО.
По его словам, в случае втягивания в конфликт в Арктике НАТО будет отставать от России, имея "очень и очень малые возможности".
Источник: segodnya.ua.
Теги: Россия, Донбасс, НАТО, Арктика
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