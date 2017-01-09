Новый теракт в Сирии: есть жертвы

09.01.2017 08:00

Сегодня, 8 января, неподалеку сирийской столицы Дамаск прогремел мощный взрыв.

Как пишет Politeka, об этом сообщает агентство Sana со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны.

Предварительно известно, что источником взрыва вблизи поселка Сасаа стал начиненный взрывчаткой автомобиль.

В результате теракта погибли не менее пяти человек, еще около 15 получили ранения различной степени тяжести. На данный момент известно, что некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как отмечается, в районе Бейт-Джин провинции Дамаск базируется несколько террористических группировок, которые не прекращают вооруженные атаки на соседние населенные пункты. Для обстрелов они используют ракетные и минометные боеприпасы.

Также напомним, в четверг, 5 января, в сирийской провинции Латакия прогремел мощный взрыв. Жертвами теракта стали 9 человек.

Источник: politeka.net.