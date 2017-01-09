Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Обама дал ценный совет Трампу, что делать с Путиным

09.01.2017 12:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Обама дал ценный совет Трампу, что делать с Путиным

Барак Обама призвал республиканцев не восхищаться Путиным.

Уходящий американский президент выразил беспокойство тем, что они верят российскому лидеру больше, чем Демпартии Соединенных штатов Америки, сообщает Эхо Москвы. По информации издания, республиканцы создают слишком позитивный образ Владимира Путина, полагает Обама.

Он опасается, что Россия может попытаться повлиять на выборы в странах Западной Европы. Более того, сохраняет уверенность в том, что Москва вмешивалась в американские выборы. По словам Обамы, «республиканцы демонстрируют все больше доверия к Путину, а не к своим согражданам демократам».

Так не должно быть, сказал в интервью АВС американский лидер, который завершает работу на своем посту. Нового президента США Дональда Трампа Обама призвал не проявлять симпатий к главе государства, чья политика противоречит интересам Соединенных штатов и кто считает американский образ жизни угрозой безопасности.

Барак Обама опасается, что в ином случае США ждут значительно большие проблемы, чем кибератаки. Обама посоветовал Трампу следить за кибербезопасностью и сохранять доверие к разведке США.

 

Источник: politeka.net.



Теги: Донбасс, Путин, Обама, советы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх