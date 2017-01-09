Обама дал ценный совет Трампу, что делать с Путиным

09.01.2017 12:05

Барак Обама призвал республиканцев не восхищаться Путиным.

Уходящий американский президент выразил беспокойство тем, что они верят российскому лидеру больше, чем Демпартии Соединенных штатов Америки, сообщает Эхо Москвы. По информации издания, республиканцы создают слишком позитивный образ Владимира Путина, полагает Обама.

Он опасается, что Россия может попытаться повлиять на выборы в странах Западной Европы. Более того, сохраняет уверенность в том, что Москва вмешивалась в американские выборы. По словам Обамы, «республиканцы демонстрируют все больше доверия к Путину, а не к своим согражданам демократам».

Так не должно быть, сказал в интервью АВС американский лидер, который завершает работу на своем посту. Нового президента США Дональда Трампа Обама призвал не проявлять симпатий к главе государства, чья политика противоречит интересам Соединенных штатов и кто считает американский образ жизни угрозой безопасности.

Барак Обама опасается, что в ином случае США ждут значительно большие проблемы, чем кибератаки. Обама посоветовал Трампу следить за кибербезопасностью и сохранять доверие к разведке США.

Источник: politeka.net.