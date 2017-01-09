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Обама рассказал о трудном решении
Барак Обама озвучил свое самое трудное решение на посту президента Соединенных Штатов Америки.
В интервью телекомпании ABC он назвал отправку дополнительного воинского контингента в Афганистан в конце 2009 года своим «самым трудным решением», передает Politeka.
По его словам, он приказал отправить еще 30 тысяч солдат в Афганистан, являясь при этом тем, кто хотел покончить с обширным присутствием (американских) военных в других странах.
Обама также добавил, что всегда считал кампанию США в Ираке ошибкой и полагал, что внимание нужно сосредоточить именно на Афганистане. «Я думаю, это было правильным решением, потому что на тот момент «Талибан» значительно усилился», — добавил он.
Напомним, в администрации будущего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа допускают наказание Российской Федерации за кибератаки.
Ранее члены Конгресса Соединенных Штатов Америки оценили возможность построения дружественных отношений с Россией.
Источник: politeka.net.
Теги: США, Донбасс, президент, Обама
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- Новый теракт в Сирии: есть жертвы08:00
- Обама рассказал о трудном решении07:45
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