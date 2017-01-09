Обама рассказал о трудном решении

09.01.2017 07:45

Барак Обама озвучил свое самое трудное решение на посту президента Соединенных Штатов Америки.

В интервью телекомпании ABC он назвал отправку дополнительного воинского контингента в Афганистан в конце 2009 года своим «самым трудным решением», передает Politeka.

По его словам, он приказал отправить еще 30 тысяч солдат в Афганистан, являясь при этом тем, кто хотел покончить с обширным присутствием (американских) военных в других странах.

Обама также добавил, что всегда считал кампанию США в Ираке ошибкой и полагал, что внимание нужно сосредоточить именно на Афганистане. «Я думаю, это было правильным решением, потому что на тот момент «Талибан» значительно усилился», — добавил он.

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Источник: politeka.net.